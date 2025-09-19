Ray-Bann Oakley, Neural band… Meta dévoile ses nouveautés produits lors de Connect 2025

Lors de Meta Connect 2025, Mark Zuckerberg a dévoilé sa nouvelle génération d’innovations en matière d’IA et de technologies portables, nous rapprochant encore un peu plus de la vision de Meta pour l’avenir des lunettes IA.



Face au succès rencontré par les Ray-Ban Meta, Meta dévoile la nouvelle génération de son produit phare incluant jusqu’à deux fois plus d’autonomie que le modèle précédent, ainsi qu’une qualité d’enregistrement vidéo désormais disponible en ultra HD 3K, soit plus du double de pixels par rapport à la version précédente, permettant ainsi de capturer des contenus plus nets, plus fluides et plus immersifs. Les Ray-Ban Meta (Gen 2) sont disponibles dès aujourd’hui dans certaines des combinaisons de styles et de couleurs les plus populaires, ainsi que trois nouvelles couleurs saisonnières en édition limitée :

• Wayfarer (Gen 2) Cosmic Blue Shiny avec verres Transitions® Sapphire (également disponible en Large) • Skyler (Gen 2) Mystic Violet Shiny avec verres Transitions® Amethyst • Headliner (Gen 2) Asteroid Grey Shiny avec verres Transitions® Emerald

La Wayfarer à monture transparente, plébiscitée l’an dernier, revient en édition limitée avec une finition Matte Transparent et deux options de verres : Brown Mirror Gold et Ruby.

Pour découvrir et commander vos Ray-Ban Meta (Gen 2), rendez-vous sur meta.com ou Ray-Ban.com, à partir de 419€. Les Ray-Ban Meta (Gen 1) restent disponibles à partir de 329€.





Oakley Meta Vanguard : la nouvelle génération de lunettes tournées vers la performance



Deuxième paire de lunettes à intelligence artificielle conçue avec Oakley, après les Oakley Meta HSTN lancées cet été, les Oakley Meta Vanguard allient le style emblématique d’Oakley, la robustesse nécessaire aux sports intenses et les aventures en plein air, et la technologie AI de pointe de Meta.

Dotées d’une batterie pouvant aller jusqu’à 9 heures en utilisation mixte, les nouvelles Oakley Meta Vanguard sont idéales pour les amateurs de trail ou de ski. La caméra, désormais centrée, offre un champ de vision plus large de 122 degrés, et la vidéo 3K avec stabilisation garantit des images incroyables. Tandis que deux nouveaux modes Hyperlapse et Slow Motion permettront d’immortaliser facilement et de manière inédite ses aventures les plus épiques.

La qualité audio se voit également renforcée grâce à de nouveaux écouteurs à conduction ouverte (six décibels plus forts que ceux intégrés aux Oakley Meta HSTN), complétée par des avancées en termes de réduction du bruit du vent, faisant de cette paire le partenaire idéal pour courir et faire du vélo dans des vents pouvant atteindre 50 km/h.

Les Oakley Meta Vanguard intègrent également les applications Garmin et Strava à Meta AI, permettant aux utilisateurs d’optimiser leurs performances grâce à des statistiques en temps réel et des bilans d’entraînement personnalisés. Le tout, tout en conservant les mains libres pendant l’exercice, pour suivre ses progrès en toute fluidité.

Les précommandes sont ouvertes dès maintenant sur Meta et Oakley, au prix de 549€, avant le lancement officiel prévu le 21 octobre.

Un Meta Neural Band

Les toutes premières lunettes Meta dotées d’un affichage IA intégré, offrant une nouvelle façon de voir le monde qui nous entoure et d’interagir avec le contenu numérique en temps réel. Associée à leur Meta Neural Band, un bracelet EMG innovant doté de 18 heures d’autonomie qui permet de contrôler silencieusement ses lunettes Meta Ray-Ban Display grâce à de subtils gestes de la main.

Grâce à leur écran intégré, les Meta Ray-Ban Display permettent d’immortaliser un moment en pré-visualisant ses photos, de consulter/ d’envoyer ses messages, passer des appels, ou même d’obtenir des informations sur le monde qui nous entoure et tout cela en restant pleinement présent, et en conservant les mains libres.

C’est le premier produit à combiner microphones, haut-parleurs, caméras et affichage couleur avec calcul et IA, le tout dans un seul appareil élégant, confortable et facile à porter.

Une véritable avancée technologique, offrant un équilibre entre visuels immersifs tout en restant connecté à son environnement, et qui marque une avancée spectaculaire pour le futur des lunettes AI !

Disponible en 2 coloris (Noir ou Sable) uniquement aux Etats-Unis, à partir de 799$ US. Mise en vente prévue à l’horizon 2026 sur le marché Européen.