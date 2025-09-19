Casa Don Papa : un pop-up éphémère à Paris aux couleurs de Sugarlandia

Du 18 septembre au 31 octobre, la Casa Don Papa ouvre ses portes dans le 9ᵉ arrondissement et invite à une immersion multisensorielle unique, entre restaurant éphémère, bar fleuri et club festif.



Figure incontournable de la scène gastronomique contemporaine, la cheffe philippine Erica Paredes signe la carte de cette nouvelle édition. Inspirée de son héritage et de son parcours cosmopolite, elle propose une cuisine audacieuse et généreuse, faite pour être partagée. Ses assiettes colorées réinventent les saveurs de son enfance et dialoguent avec une sélection de cocktails inédits. Les visiteurs peuvent se laisser surprendre par le Bar Fleuri : une carte de cocktails imaginée pour sublimer les ingrédients tropicaux — fruit de la passion, calamansi, coco ou herbes aromatiques — mêlés aux notes profondes et boisées de Don Papa. Qu’il s’agisse d’un mocktail frais pour commencer la soirée ou d’un cocktail signature pour plonger dans l’univers sucré-salé de Sugarlandia, chaque gorgée est une promesse de découverte.





Ce pop up est un lieu idéal pour découvrir la nouveauté de Don Papa : Alon. “Vague” en Tagalog, est une création résolument originale portée par un profil aromatique audacieux. Distillé à partir de mélasse de canne à sucre 100% issue de l’île de Négros, aux Philippines, Don Papa Alon puise son inspiration dans un plat traditionnel et emblématique de la région, le Ginataang Langka, principalement composé de fruits du jacquier, de coco et de piment.