Recommerce et Xiaomi s’associent pour lancer des programmes de reprise intégrés

Recommerce, leader du reconditionnement et de la revente de produits électroniques grand public, et Xiaomi annoncent un partenariat stratégique pour le déploiement de programmes de reprise intégrés à travers l’Europe. Ce partenariat vise à améliorer le pouvoir d’achat des consommateurs tout en réduisant la production de déchets électroniques.

Ce partenariat intègre les options de reprise sur les pages produits des appareils Xiaomi, et donc, directement dans le parcours client. Ce nouveau programme permet aux consommateurs de bénéficier d’une solution de reprise simplifiée et fluide lors de l’achat d’un nouvel appareil. Sur la page produit, il est directement proposé au consommateur de reprendre son ancien appareil. En quelques étapes, après avoir renseigné les caractéristiques et l’état de son produit usagé, le consommateur se voit proposer une estimation du prix de reprise, qui lui sera versée une fois l’appareil inspecté par Recommerce. Le programme est actuellement déployé dans 12 pays européens, dont la France.