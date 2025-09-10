Adidas partenaire de la future Audi F1 Team



Adidas devient Partenaire Officiel de l’équipe, en apportant des produits innovants pour l’équipe technique ainsi que pour les fans, à travers une gamme complète de vêtements, chaussures et accessoires.

Avec cette annonce, adidas renforce son engagement en Formule 1 et dans la culture du sport automobile, en continuant de repousser les limites de la performance et du style dans l’un des sports connaissant la plus forte croissance au monde.

La collection adidas x Audi F1 sera lancée mondialement en février 2026, avant la toute première apparition tant attendue d’Audi sur la grille. Ce partenariat verra adidas et la futur Audi F1 Team travailler main dans la main pour créer une gamme complète de produits à la fois performants et stylés, conçus pour les pilotes, les mécaniciens et l’ensemble de l’équipe. Développée avec les dernières innovations adidas, la collection proposera une nouvelle vision de la culture du sport automobile…