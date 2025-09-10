De nouvelles coques pour iPhone signées Beats



Beats présente une collection de coques pensées pour les tout derniers modèles d’iPhone dans trois design élégants et pratiques, avec notamment les toutes nouvelles versions à support intégré et haute résistance

Beats a annoncé ce jour une nouvelle collection de coques pour les tout derniers modèles d’iPhone, dans des styles, des tailles et des coloris différents. Elles sont disponibles à la commande sur le site apple.com à partir d’aujourd’hui.

Pensée pour les iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, la coque Beats pour iPhone 17 équipée MagSafe avec Commande de l’appareil photo est fine, légère et parfaitement ajustée. La coque Beats avec support pour iPhone 17 équipée MagSafe avec Commande de l’appareil photo, conçue pour les iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, est équipée d’une dragonne amovible très pratique qui peut faire office de support pour votre téléphone en mode paysage. Pour ouvrir le support, il suffit de faire coulisser l’adaptateur situé en bout de dragonne et de le fixer au repère aimanté sur le côté de la coque.



Proposées en Gris granite, Bleu basalte, Gris gypse et Rose quartz, les deux versions sont moulées en double injection pour protéger les appareils des rayures et des chutes, avec une doublure en tissu microfibre et un fini extérieur mat qui limite les rayures, les taches et les traces de doigts. La coque Beats pour iPhone 17 équipée MagSafe avec Commande de l’appareil photo sera proposée au prix de 55 euros. La coque Beats avec support pour iPhone 17 équipée MagSafe avec Commande de l’appareil photo, elle, sera commercialisée à 69 euros.

La coque Beats haute résistance pour iPhone 17 équipée MagSafe avec Commande de l’appareil photo est conçue pour protéger votre iPhone des chutes et des rayures et garantir votre tranquillité d’esprit. Son dos en polymère ultra-résistant et durable est associé à des parois latérales souples, un bas de coque fermé pour une meilleure protection, et un fini extérieur mat texturé pour encore plus d’adhérence. Notre protocole de test rigoureux simule une utilisation réaliste, notamment des chutes et chocs répétés, des rayures, ainsi qu’un large éventail de tests thermiques, chimiques et mécaniques. La coque Beats haute résistance pour iPhone 17 équipée MagSafe avec Commande de l’appareil photo est proposée pour les modèles d’iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max en Noir Everest, Bleu Rocheuses, Gris alpin, et Orange Sierra au prix de 89 euros.



Toutes les coques Beats conçues pour la nouvelle gamme d’iPhone sont équipées MagSage et épousent parfaitement la Commande de l’appareil photo. Leur emballage est en outre constitué de fibres de bois recyclées à 100 % ou issues de sources responsables.1.