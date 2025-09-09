Commandez l’Apple Watch Ultra 3, car elle pourrait bien vous sauver la vie

Contrairement à la dernière fois, l’Apple Watch Ultra 3 offre des améliorations impressionnantes, faisant de cette montre d’aventure mon nouvel incontournable.

Lors de l’événement Apple d’aujourd’hui, la montre connectée robuste du géant de la technologie a bénéficié d’une mise à jour majeure avec l’Apple Watch Ultra 3. Presque identique à l’Ultra 2, elle cache cette fois-ci des améliorations majeures.

Apple a réduit les bords pour agrandir encore l’écran. L’Apple Watch Ultra 3 est dotée d’un écran de 2,12 pouces, contre 1,93 pouces auparavant, avec une résolution supérieure de 422 × 514. C’est le plus grand écran de toutes les Apple Watch, y compris la nouvelle Series 11. Sous le capot se trouve la nouvelle puce S10, dotée d’un moteur neuronal dédié pour gérer l’Apple Intelligence et le coaching sportif personnalisé. La montre de troisième génération offre désormais une autonomie incroyable de 42 heures et est compatible 5G pour la première fois.

La toute nouvelle fonctionnalité de suivi de santé de cette année est la prise en charge des messages d’urgence par satellite, comme sur votre iPhone. Vous bénéficiez de deux ans d’abonnement et pouvez utiliser les messages par satellite avec un forfait mobile compatible. Si vous êtes à mi-chemin d’une montagne sans réseau, vous pouvez appeler les secours en cas de problème.

La grande nouveauté de cette année est la surveillance de la tension artérielle. Comme sur le Whoop MG, il ne s’agit pas de mesures complètes de type brassard, mais d’une alerte plus générale. La SpO2, la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil et tous les autres capteurs sont toujours disponibles. Et si vous l’aviez manqué, les mesures d’oxygène dans le sang sont de nouveau disponibles aux États-Unis.

L’Apple Watch Ultra 3 est disponible en titane noir ou titane naturel. Les précommandes sont disponibles dès aujourd’hui à partir de 799 $, et la montre connectée sera expédiée à partir du vendredi 19 septembre.