Les Apple Watch Series 11 et SE 3 vont suivre votre tension artérielle

Les Apple Watch Series 11 et SE 3 viennent d’être annoncées. Sans être radicalement repensées, ces nouvelles montres connectées offrent de nombreuses nouveautés.

Apple a présenté aujourd’hui la Watch Series 11 et la nouvelle Apple Watch SE 3 lors de son événement « Awe Dropping ». Si aucune des deux n’a bénéficié d’une refonte majeure de son design, elles regorgent de nouvelles fonctionnalités utiles.

La Series 11 conserve le design familier de la Series 10, avec un écran plus grand. Cet écran est désormais deux fois plus résistant que celui de la Series 10 grâce à un nouveau revêtement. C’est également l’Apple Watch la plus fine du marché. Un nouveau modem intègre un nouveau modem pour une connectivité légèrement plus rapide et une meilleure autonomie, rendant la 5G désormais disponible sur la montre connectée. La Series 11 offre désormais jusqu’à 24 heures d’autonomie, pour une utilisation encore plus longue.

La grande nouveauté de cette année en matière de suivi de la santé est la surveillance de la tension artérielle. Comme la Whoop MG, il ne s’agit pas de mesures complètes de type brassard, mais d’une alerte plus générale sur les tendances sur une période de 30 jours. Apple précise que cette fonction ne vous alerte pas systématiquement et qu’elle est en attente d’approbation par la FDA. Autre fonctionnalité similaire à la Whoop : le nouveau score de sommeil, qui analyse la qualité de votre sommeil. Vous pouvez consulter une analyse détaillée pour savoir ce qu’il faut améliorer. La SpO2, la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil et tous les autres capteurs sont toujours disponibles.

L’Apple Watch SE 3 abandonne enfin le design de la Series 4 et entre dans l’ère moderne avec des écrans plus grands et des bordures plus fines. L’écran est quatre fois plus résistant aux fissures que le modèle précédent. De plus, l’affichage permanent est pris en charge pour la première fois. Des rumeurs évoquaient un boîtier en plastique pour la SE 3, mais Apple semble avoir abandonné cette idée. L’autonomie de la batterie est toujours estimée à 18 heures, mais l’Apple Watch SE 3 prend désormais en charge la charge rapide.

Toujours sans ECG ni oxymétrie de pouls, le SE 3 bénéficie de la puce S10, d’un espace de stockage plus important et de la prise de température au poignet. Le suivi de l’apnée du sommeil, Workout Buddy et le nouveau score de sommeil font leur apparition sur le SE 3. Grâce à la puce S10, vous pouvez désormais utiliser des gestes. Vous pouvez également écouter de la musique sur les haut-parleurs intégrés si vous n’avez pas vos AirPods à portée de main.

L’Apple Watch Series 11 et le SE 3 sont disponibles en précommande auprès d’Apple à partir du vendredi 12 septembre. Pour la Series 11, vous pouvez choisir entre des finitions aluminium et titane, dont une nouvelle version aluminium gris sidéral.