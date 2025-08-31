Avaton, le nouveau système audio compact et complet de Sonoro

Une qualité sonore remarquable et un design compact, en accord avec la nouvelle identité visuelle de sonoro incarnée par le Meistertück (Gen 2.)

Avaton arbore le design emblématique de sonoro. La façade en aluminium, découpée au laser avec une précision extrême, semble flotter grâce à un joint creux intégré dans le coffret en bois, soigneusement poli à la main et revêtu d’une laque haut de gamme. À l’intérieur, un caisson de basses puissant et quatre haut-parleurs haute performance, associés à la fonction Dynamic Bass pour une restitution optimisée des basses, offrent une expérience sonore inégalée, parfaitement équilibrée.

Avaton propose une large gamme de connexions filaires telles que HDMI (ARC), USB-A et USB-C (avec fonctions de chargement et de lecture), AUX-in, ainsi qu’une entrée optique numérique. Il prend également en charge les standards modernes de connectivité sans fil comme le Wi-Fi, le Bluetooth bidirectionnel (compatible Auracast), Apple AirPlay et Google Cast. Avaton permet l’accès à la radio FM, à la radio numérique et à la radio Internet, ainsi qu’à plusieurs services de streaming tels que Spotify Connect, Napster, Amazon Music HD, Qobuz Connect, Deezer et TIDAL Connect.



Avaton séduit par sa prise en main simple et intuitive, grâce à une interface utilisateur claire et un écran couleur de 4 pouces. La navigation peut s’effectuer directement sur l’appareil via ses nombreuses touches d’accès rapide, ou à distance à l’aide de la télécommande fournie. Pour une expérience encore plus fluide, il est possible de piloter Avaton via l’application sonoro audio et il s’intègre parfaitement dans les environnements Smart Home compatibles, notamment avec les systèmes Busch-Jaeger, JUNG et Gira.



Avaton présente des dimensions de 262 mm 510 mm 140 mm et pèse environ 8 kg. Il sera disponible début octobre chez les revendeurs spécialisés et sur sonoro.com, au prix public conseillé de 1 199 €, en deux finitions : blanc mat avec façade argentée et noir mat avec façade noire. La version Graphite mat avec façade argentée sera disponible début novembre 2025.