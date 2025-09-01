Le dernier ultraportable d’Honor est presque aussi fin que son téléphone pliable

Un poids plume sous Windows arrive aux côtés du MagicPad 3 et du Magic V5.

Honor vient peut-être de s’arroger le titre de « téléphone pliable le plus fin du monde » en lançant le Magic V5 en Europe. Mais la marque vise également le marché des ordinateurs portables fins. Le Honor MagicBook Art 14 (édition 2025), également présenté lors du lancement du Magic V5, ne mesure que 11,5 mm d’épaisseur à son point le plus élevé et pèse à peine 1,03 kg.



Ce rival ultraportable du MacBook est séduisant dans son coloris vert émeraude, un changement bienvenu par rapport aux gris sidéral et argent que l’on attend habituellement de la division ordinateurs portables d’Honor. Sa finition douce au toucher est aussi haut de gamme qu’on pourrait l’espérer compte tenu du prix demandé de 1299 €, et semble plutôt bien résister aux traces de doigts. Honor n’a pas lésiné sur la connectivité, avec un port HDMI standard, un port USB-A, deux ports USB-C et un port casque 3,5 mm. Un système de rangement astucieux est même prévu pour la webcam, qui se déploie sur le côté de l’ordinateur portable et se fixe magnétiquement en haut de l’écran en cas de besoin.

L’écran OLED de 14,6 pouces est une merveille, avec une résolution tactile de 3120 × 2080 d’une netteté incroyable, un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui rend le défilement fluide, et un format d’image 3:2 idéal pour le travail, permettant d’afficher confortablement deux documents côte à côte. Officiellement, la luminosité maximale atteint 1600 nits, mais uniquement en HDR ; elle était très intense en mode SDR lors de ma démonstration, et je n’ai rencontré aucun problème de reflets grâce à un revêtement antireflet.



On ne veut pas encore me prononcer sur la configuration audio à six haut-parleurs, car je n’ai pas pu monter le volume. La présence de haut-parleurs orientés vers le haut de chaque côté du plateau du clavier est de bon augure pour la clarté, malgré les dimensions élancées du MagicBook. Les performances sont également inconnues pour le moment, mais avec un chipset Intel Core Ultra 7 255H, 32 Go de RAM et 1 To de stockage SSD, on parie que ce portable sera plutôt performant pour un ultraportable.

Honor estime que la batterie de 60 Wh offre dix heures de travail en conditions réelles, soit largement suffisante pour une journée de travail complète (avec un peu de navigation sur les réseaux sociaux ou un streaming télévisé pendant la pause déjeuner). Une demi-heure sur secteur devrait ensuite le ramener à près de 50 %, et atteindre une batterie pleine en 95 minutes. Les télétravailleurs souhaitant alléger leur charge de travail peuvent se procurer le MagicBook Art 14 AI dès maintenant, directement auprès de Honor.

Le Honor MagicPad 3 de 13,3 pouces est encore plus fin. La dernière tablette Android haut de gamme de Honor ne mesure que 5,79 mm d’épaisseur, sans compter la bosse de la caméra arrière, et ne pèse que 595 g. Parmi ces appareils, on trouve un capteur principal de 13 MP, un capteur macro de 2 MP à l’arrière, et un capteur selfie de 9 MP à l’avant.

L’écran est LCD, plutôt qu’OLED, mais la résolution reste d’une netteté exceptionnelle de 3 200 × 2 136 et le taux de rafraîchissement adaptatif peut atteindre 165 Hz. Elle atteint 1 000 nits en mode Haute luminosité (HBM), ce qui devrait être un atout pour la visibilité. Elle s’accorde également parfaitement avec le stylet Honor Magic Pencil 3. Ses huit haut-parleurs généreux devraient également lui permettre de se faire entendre assez fort pour une tablette aussi fine.

La puissance provient du processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, associé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il fonctionne sous Android 15, surmonté de MagicOS 9.0.1 de Honor, qui inclut de nombreuses applications intégrant l’IA. Point crucial : une batterie silicium-carbone colossale de 12 450 mAh optimise la disponibilité. La Honor MagicPad 3 est disponible dès maintenant sur la boutique en ligne Honor.