Le Honor Magic V5 pliant avec IA Gemini intégrée officiellement lancé le 28 août

La marque high tech annonce le lancement imminent de son nouveau fleuron pliable: le Magic V5.

Fruit d’une étroite collaboration avec Google et propulsé par la plateforme Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mobile, le Honor Magic V5 redéfinit la productivité mobile grâce à une interface et une expérience utilisateur encore plus fluides pensées spécifiquement pour les modèles pliants. Ce modèle se distingue par une intégration poussée de Gemini, l’assistant personnel IA de Google, ainsi que par son engagement concernant les mises à jour : 7 ans de mises à jour sur Android et de correctifs de sécurité sont prévus.

« Notre collaboration avec Google incarne notre ambition sur le long terme : offrir à tous nos utilisateurs les expériences les plus avancées en matière d’IA, déclare James Li, CEO de Honor. Nous franchissons une étape majeure dans notre transformation en une entreprise globale d’écosystèmes d’appareils intelligents, allant au-delà du smartphone pour créer des plateformes ouvertes, basées sur le partage de valeur et l’optimisation du potentiel humain. Le Honor Magic V5 marque un jalon, en apportant les bénéfices de l’IA multiplateforme au marché du pliable et au-delà.»

Disponible via un appui long sur le bouton d’alimentation, Gemini accompagne l’utilisateur dans la rédaction, la planification, l’apprentissage et bien plus encore, en étant capable de récupérer des informations et d’agir à travers de multiples applications et services, le tout en une seule commande. Les utilisateurs peuvent également dialoguer en direct avec Gemini Live afin de stimuler leur créativité, simplifier des sujets complexes ou se préparer à des moments importants grâce à des réponses instantanées. . Il leur est même possible d’interroger Gemini Live sur tout ce qu’ils voient, en partageant leur caméra ou leur écran lors de conversations en direct.

Pour renforcer l’accessibilité, Honor a également conçu une nouvelle interaction baptisée « Tap Tap », permettant de lancer instantanément Gemini par un double tapotement à l’arrière de l’appareil – nul besoin de déverrouiller ou d’ouvrir une application. Associé au mode Multi-flex, le Magic V5 peut afficher jusqu’à trois fenêtres d’applications côte à côte, offrant ainsi un multitâche d’une efficacité inégalée. Il devient alors possible de consulter des notes, de participer à un appel vidéo et de discuter avec Gemini simultanément. Par exemple, l’utilisateur peut faire glisser un terme d’un document vers Gemini pour obtenir une explication instantanée, sans interrompre son flux de travail, ou encore résumer un compte-rendu de réunion tout en intégrant les dates clés dans son Google Agenda – établissant ainsi un nouveau standard de productivité pilotée par l’IA sur les appareils pliables.