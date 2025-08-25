Avec sa gamme UltraCharge, Belkin révolutionne la charge sans fil

Belkin vient de dévoiler sa nouvelle gamme UltraCharge, la première au monde à être certifiée Qi2 25W.

Cette avancée technologique permet une charge sans fil jusqu’à 5 fois plus rapide que les chargeurs Qi standard, offrant une puissance de 25W pour répondre aux besoins des appareils de nouvelle génération, comme les iPhones compatibles avec la charge 25W ou le nouveau Google Pixel 10 Pro XL.

La gamme UltraCharge se compose de trois produits phares, conçus avec l’attention caractéristique de Belkin pour la sécurité, la performance et le design :



• UltraCharge Pro 3-en-1 Magnetic Charging Dock : Le plus rapide et le plus avancé, il charge l’iPhone de 0 à 50 % en seulement 25 minutes et l’Apple Watch de 0 à 80 % en 30 minutes, tout en alimentant trois appareils simultanément.

• UltraCharge 3-en-1 Foldable Magnetic Charger : Idéal pour la portabilité, ce chargeur pliable et léger alimente jusqu’à trois appareils simultanément, parfait pour les professionnels et les voyageurs.

• UltraCharge 2-en-1 Foldable Magnetic Charger : Offre une charge ultra-rapide pour deux appareils sans fil, avec un port USB-C bonus pour un troisième appareil, le tout dans un format compact et pliable.



Chaque produit intègre la nouvelle technologie de refroidissement exclusive ChillBoost de Belkin pour une charge sûre et à haute vitesse, et a subi les tests SmartProtect pour garantir sécurité et fiabilité. De plus, la collection UltraCharge est fabriquée à partir de 85% de plastique recyclé et son emballage est 100 % sans plastique, soulignant l’engagement de Belkin en faveur de la durabilité.

