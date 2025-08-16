eFootball célèbre ses 30 ans avec une mise à jour majeure

À la lumière des transferts estivaux, le célèbre jeu vidéo de football de KONAMI met à jour sa base de données et ses fonctionnalités ; il s’enrichit par ailleurs d’améliorations de gameplay, d’options de personnalisation et bien plus encore.



KONAMI annonce aujourd’hui le lancement de la nouvelle mise à jour saisonnière d’eFootball, qui introduit une multitude de nouvelles fonctionnalités, de récompenses et d’améliorations de gameplay pour les fans du monde entier.

Grâce au centre de campagne, au bonus de connexion spécial et aux succès de campagne, les fans peuvent gagner des récompenses en jeu comme des pièces eFootball qui peuvent ensuite être utilisées pour recruter de nouveaux joueurs, mais aussi des objets pour entrainer les joueurs, de l’EXP et des GP. En outre, grâce à la nouvelle fonctionnalité “Link-Up Play”, les joueurs peuvent acquérir Ruben Amorim, l’entraîneur de Manchester United, ainsi que les joueurs qui remplissent les conditions pour activer leurs compétences.





Lorsque les nouveaux joueurs terminent le tutoriel, ils obtiennent gratuitement une carte Show Time : Lionel Messi. Les joueurs peuvent désormais personnaliser leur stade en combinant divers éléments tels que les couleurs du bâtiment, les chorégraphies des supporters et les décorations afin de créer un design unique et personnalisé qui reflète leur style ! “Link-Up Play” est une nouvelle fonctionnalité qui permet à plusieurs joueurs d’effectuer des combinaisons spéciales ou d’améliorer leurs capacités lors de certaines actions lorsque certaines conditions sont remplies. La fonctionnalité Link-Up s’active lorsque deux joueurs, appelés “Center Piece” et “Key Man”, occupent leurs positions désignées et utilisent des styles de jeu spécifique



José Mourinho, le légendaire manager qui a conduit l’Inter Milan au triomphe lors de la saison 2009-2010, est désormais disponible ! Il possède la compétence de liaison “Diagonal Long Pass A”. En plus de cette, “Epic & Show Time : Diagonal Long Pass A” sera disponible à partir du vendredi 15 août, avec Wesley Sneijder et Samuel Eto’o comme joueurs Epic remplissant les conditions pour déclencher le mouvement “Link-Up Play” de José Mourinho.



Enfin, l’édition Ambassadeur mettant en vedette les ambassadeurs d’eFootball Lionel Messi et Lamine Yamal, est désormais disponible ! En plus de joueurs performants et d’objets d’entraînement, chaque pack comprend des designs de cartes sélectionnés par les joueurs eux-mêmes et des objets nécessaires pour personnaliser leurs stades.

