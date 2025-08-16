Deux nouvelles montres TAG Heuer vendues seulement en ligne

TAG Heuer vient de lancer deux modèles exceptionnels disponibles en e-commerce : une Aquaracer Solargraph robuste en titane et une Carrera Date élégante.

TAG Heuer redouble d’efforts pour le e-commerce avec deux montres disponibles en e-commerce, dont l’une est conçue sur mesure pour les amateurs de bracelets NATO de qualité. La TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph est une montre d’aventure solaire avec boîtier en titane, aussi robuste qu’élégante.

La ligne Aquaracer est la collection TAG Heuer tout-terrain et polyvalente depuis 1978, année où la Référence 844 de Jack Heuer a établi une nouvelle référence en matière de montres de sport, à porter sur terre comme en mer. Le nom moderne Aquaracer a été lancé en 2004, avec six caractéristiques clés : une lunette tournante unidirectionnelle, une couronne vissée, une étanchéité robuste, des index luminescents, un verre saphir et un fermoir à double sécurité. En bref, une montre capable d’encaisser les coups tout en conservant son style.

La série Solargraph reprend cette formule robuste et y ajoute une touche d’ingéniosité : un mouvement solaire. Plus besoin de changer la pile ni de la remonter. La lumière (naturelle ou artificielle) assure son fonctionnement. La nouvelle Professional 200 Solargraph de 40 mm place la barre encore plus haut en matière d’exclusivité avec un boîtier en titane sablé grade 2. Elle est donc ultra-légère au poignet. Le cadran anthracite, brossé verticalement et rehaussé de touches bleu polaire glacial, évoque les paysages gelés. À l’intérieur, le mouvement Solargraph Calibre TH50-00 de TAG baigne dans la lumière et se recharge complètement en seulement 40 heures. Une fois rechargée, elle offre jusqu’à 10 mois d’autonomie dans l’obscurité, la pile étant conçue pour durer plus de 15 ans.

Le détail qui séduira les amateurs de bracelets NATO ? Le bracelet textile gris personnalisé inclus, avec coutures bleu polaire assorties. Il confère à la montre un look plus tactique et plus adapté au terrain qu’un bracelet classique, tout en garantissant un confort optimal au quotidien.

Disponible uniquement sur la boutique en ligne de TAG Heuer, l’Aquaracer Professional 200 Solargraph est proposée au prix de 3300 €.

TAG Heuer ne s’arrête pas là. La marque lance également une TAG Heuer Carrera Date exclusive en ligne, arborant une touche orange emblématique, devenue emblématique de ses versions exclusives.

La Carrera est une pièce maîtresse de l’histoire de TAG Heuer. Née dans les années 1960, elle était la réponse de Jack Heuer au défi de créer une montre inspirée de la course automobile, offrant une lisibilité parfaite. Cette Carrera Date de 39 mm conserve cet ADN tout en y ajoutant une touche de luxe sport moderne. Son cadran noir « azurage » apporte une texture subtile, tandis que les aiguilles rhodiées et les index Super-LumiNova garantissent une lisibilité immédiate. Un guichet de date à 6 heures préserve l’équilibre caractéristique de la Carrera, et le fond transparent offre un aperçu du mouvement automatique. Le bracelet est un autre atout majeur : en cuir de veau perforé noir, avec une doublure orange audacieuse, fermé par une boucle déployante en acier. Cette nouvelle Carrera Date 39 mm est disponible dès maintenant, au prix de 3250 € en ligne.