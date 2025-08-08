Panerai vient de lancer la montre d’aventure furtive par excellence

Les nouvelles montres Submersible Marina Militare de Panerai sont l’outil furtif ultime pour les aventures les plus intenses.

Panerai vient de lancer deux nouveaux garde-temps robustes, aussi robustes et tactiques que les aviateurs navals d’élite qu’ils honorent. Les Submersible Marina Militare PAM01697 et PAM01698 sont les derniers symboles du partenariat centenaire de la marque italienne avec la Marina Militare (la Marine italienne) et sont conçues pour l’action, sur et sous les eaux.

Inspirées de l’Aviazione Navale, la branche aéronautique de la Marine, ces montres allient design militaire robuste et matériaux de pointe. Toutes deux présentent un cadran mat grainé vert avec un dégradé de noir, inspiré des équipements et casques de vol, et un clin d’œil à l’insigne de l’Aviazione Navale. Le Super-LumiNova gris et le compteur de petite seconde de type radar renforcent la discrétion tout en garantissant une lisibilité optimale, même dans l’obscurité la plus totale.

La PAM01697 est logée dans un boîtier classique en acier inoxydable de 44 mm avec une lunette en céramique vert mat, tandis que la PAM01698 va plus loin avec un boîtier entièrement en « Carbotech », un composite en fibre de carbone plus léger que le titane mais suffisamment résistant pour la vie en mer. Le fond de chaque boîtier est gravé des ailes de l’Aviazione Navale, une première pour Panerai, et les deux modèles sont étanches à 300 m.

Les deux modèles sont animés par le calibre P.900, un mouvement automatique ultra-fin doté d’une réserve de marche de trois jours et d’une fonction stop-seconde pour un réglage précis de l’heure. Malgré son apparence robuste, il n’a rien d’une brute à l’intérieur : le calibre ne mesure que 4,2 mm d’épaisseur et son balancier bat à 28 800 alternances par heure.

Fidèles à la tradition des montres-outils, ces deux modèles sont proposés avec des bracelets en toile verte ornés de coutures T/T de style militaire, ainsi qu’un bracelet en caoutchouc noir de rechange pour un maintien optimal.

Les index appliqués sont 20 % plus larges et leur surface lumineuse est 45 % plus importante qu’auparavant, ce qui facilite la lecture dans les environnements exigeants.

« Ces garde-temps honorent notre tradition de conception d’instruments de précision pour la survie et l’aventure », déclare Alessandro Ficarelli, directeur marketing et produit de Panerai. « Ils reflètent l’héritage militaire de Panerai tout en inspirant des voyages extraordinaires dans les conditions les plus difficiles. »

La collection Submersible Marina Militare est disponible dès maintenant : la PAM01697 est proposée au prix de 12100 € et la PAM01698 au prix de 18900 €.