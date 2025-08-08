LG Cinebeam S, le projecteur 4K ultra-portable que l’on attendait

Le Cinebeam S est le projecteur 4K à focale ultra-courte le plus compact de LG à ce jour. Après son lancement au CES en janvier, il est enfin disponible.



Les projecteurs portables vous offrent un mini home cinéma où que vous alliez. Depuis janvier dernier, on attendait avec impatience le tout nouveau projecteur à focale ultra-courte de LG, annoncé au CES. Maintenant qu’il est enfin là, on est convaincu que vous allez le vouloir aussi.

Avec ses dimensions de seulement 110 x 160 x 160 mm et son poids d’à peine 1,9 kg, le CineBeam S intègre la résolution 4K, le Dolby Atmos, des enceintes stéréo intégrées et la plateforme webOS de LG. Son atout majeur est sa proximité avec le mur : seulement 8,1 cm pour une projection de 40 pouces. De plus, il peut s’agrandir jusqu’à 100 pouces à un peu moins de 40 cm du mur. Pas de fixation au plafond, pas de câbles HDMI de 12 mètres qui serpentent dans le salon, et pas besoin de réorganiser les meubles comme pour une annonce immobilière. Il suffit de le poser et c’est parti.

Grâce à l’alignement automatique de l’écran et au réglage des couleurs inclus par LG, nul besoin d’être un expert pour obtenir un rendu impeccable. La fonction de mise à l’échelle et de décalage de l’écran permet également de régler le rendu sans déplacer le projecteur. De plus, le réglage de la couleur des murs vous permet d’utiliser le projecteur même sans murs blancs.

Quant à la qualité d’image, elle est irréprochable. Avec une couverture DCI-P3 de 154 % et un rapport de contraste de 450 000:1, il est conçu pour reproduire des couleurs éclatantes et des noirs profonds. La luminosité de 500 lumens ANSI n’est peut-être pas exceptionnelle, mais elle est parfaitement adaptée à la plupart des conditions d’éclairage réelles, surtout compte tenu de son format ultra-portable.