Fujifilm X half, un appareil photo compact et léger au design vintage

Alors que l’on pensait que le smartphone avait remplacé les appareils photos pour les prises de vue du quotidien, une nouvelle envie émerge : celle de retrouver le plaisir de photographier avec intention, de prendre le temps, de tenir un bel objet entre les mains.

C’est pour répondre à cette nouvelle demande que FUJIFILM lance le X half, un appareil photo compact et léger au design vintage, pensé pour la créativité moderne. Ce nouveau Fujufilm X half est disponible pour 799 € en 3 coloris noir, argent et anthracite. Inspiré des appareils demi-format d’autrefois, le X half a été conçu pour la prise de vue verticale, en photo comme en vidéo, un format devenu naturel à l’ère des stories et des réseaux sociaux. Son écran vertical intuitif et son viseur optique offrent une vraie expérience de photographe, sans être compliqués à utiliser. La fonction 2-en-1 permet de combiner deux images en une seule, directement depuis l’appareil, pour raconter plus d’histoires en une seule prise.

Côté rendu, FUJIFILM met à profit son savoir-faire reconnu avec une belle qualité d’image, des filtres créatifs inspirés de l’argentique (« Fuite de lumière », « Halo », etc.), et des effets de grain qui rappellent la texture des photos de film. Le mode “Appareil Photo Argentique” prolonge cette approche vintage : sélection d’un nombre de vues, réarmement manuel entre chaque prise, puis développement numérique via l’application X half, dans l’esprit d’une chambre noire… version mobile.

Grâce à la connexion Bluetooth, le X half se synchronise facilement avec un smartphone, permettant le partage, l’édition ou l’impression des images via une imprimante instax™ – pour prolonger l’expérience dans le monde physique. Le X half incarne le meilleur des deux mondes : la beauté d’un appareil photo à l’ancienne, simple, organique et inspirant, associée à la fluidité d’un usage connecté. Un objet pensé pour photographier autrement, sans compromis sur le style, la qualité ou la spontanéité.