Les coureurs du Tour de France dorment 1 h de plus que vous !

Une étude récente publiée dans le Journal of Clinical Sleep Medicine confirme le rôle central du sommeil dans la performance sportive.

Menée auprès de 8 cyclistes professionnels masculins participant au Tour de France 2023, l’analyse a suivi leur sommeil, leurs ressentis et leurs performances pendant 6 semaines, dont 11 jours avant, 23 jours pendant la course et 11 jours après. Suite à l’annonce de la Feuille de route interministérielle pour améliorer le sommeil des Français, Withings insiste sur les mesures urgentes à prendre et révèle la différence de sommeil entre les Français et les coureurs du Tour de France.



Les résultats de cette étude publiée dans le Journal of Clinical Sleep révèlent que, malgré des charges physiques extrêmes, les athlètes ont maintenu en moyenne 8 h 11 de sommeil par nuit, dont 77 % entre 7 et 9 heures, tout en soulignant que la qualité perçue de leur sommeil chutait de 8 points durant l’épreuve. Plus la charge d’entraînement augmentait, plus la durée et la qualité du sommeil se dégradaient, impactant directement l’humeur, la fatigue et la motivation. “Cette étude vient confirmer scientifiquement ce que nous défendons chez Withings : un sommeil de qualité est un véritable levier de santé, d’énergie et de performance,” déclare Mathilde Pruvo-Chevallier, directrice Vision santé chez Withings. “Nos dispositifs connectés permettent de mesurer précisément ces paramètres pour aider chacun à agir au quotidien et comme les athlètes du Tour de France, nous invitons les Français à dormir entre 7 et 9 heures par nuit.”



Une précédente étude réalisée en France par Withings à l’occasion du solstice d’été sur un échantillon représentatif incluant 328 387 vivants en France, révèle que la nuit de sommeil des Français s’est raccourcie de 41 minutes en 5 ans, depuis 2020. La durée moyenne de sommeil est de 7,27h (7h et 16 min.) en mars 2025, bien loin des 8h11 de sommeil des coureurs du Tour de France. La France se classe parmi les pays où la durée de sommeil a le plus baissé depuis le confinement. Withings propose un classement des régions selon la durée de sommeil et alerte sur les conséquences de ce manque de sommeil : il réduit la longévité et augmente nettement le risque de surpoids et de pathologies cardiovasculaires. L’étude Withings souligne également que l’être humain reste profondément connecté aux saisons avec un pic de sommeil pendant les mois d’hiver et un creux autour du Solstice d’été.