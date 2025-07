Brain Rot Blaster, le jeu en ligne de OnePlus qui dénonce le fléau du doomscolling

Une récente étude de OnePlus montre que 28 % des Français consultent leur téléphone au lit, que 41 % d’entre eux perdent la notion du temps lorsqu’ils consultent leur téléphone et que 16 % ont du mal à s’endormir après être restés collés à leur écran. Face à ce constat alarmant, OnePlus alerte sur l’impact du doomscrolling sur notre bien-être mental.



Au cœur de cette initiative : Brain Rot Blaster, un jeu en ligne dans lequel les joueurs n’ont qu’une seule chance pour éliminer les stéréotypes les plus toxiques d’Internet, incarnés par des personnages aussi caricaturaux qu’envahissants.



Ce dispositif original vise à faire réfléchir sur notre rapport aux écrans tout en introduisant le OnePlus Nord 5. Ce nouveau smartphone, lancé le 8 juillet dernier, a été pensé pour sortir les utilisateurs du scroll passif : doté de fonctionnalités boostées par l’IA, d’une caméra 50 Mpx, d’un écran 144 Hz et d’une batterie longue durée, il mise sur la productivité et la créativité plutôt que la distraction.

Brain Rot Blaster a été conçu pour n’être joué qu’une seule fois par joueur, afin d’encourager les utilisateurs à réduire leur temps de scroll. Toutefois, pour garantir l’équité du jeu, il est possible de refaire une partie en vidant l’historique et le cache de votre navigateur.

https://www.oneplus.com/fr/brain-rot-blaster