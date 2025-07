PARIS AUDIO VIDEO SHOW 2025 : La grande fête des innovations technologiques

Le PARIS AUDIO VIDEO SHOW (PAVS) est de retour pour une nouvelle édition les 25 et 26 octobre 2025 au Palais des Congrès de Paris !

Ce rendez-vous incontournable, N°1 en Europe, permet à tous les amoureux du son et de l’image de découvrir les dernières avancées en matière de matériel hi-fi, vidéo, home cinéma, instruments de musique, équipements DJ, lights et sonorisation ! Né du succès du Festival Son & Image, le PARIS AUDIO VIDEO SHOW s’affirme comme le lieu de rencontre privilégié pour tous les passionnés, professionnels et curieux, en quête des innovations technologiques qui façonnent l’univers du son, de l’image et de la musique. Grand public, professionnels, audiophiles, vidéophiles, fous de musique et de concerts, et curieux à la recherche de nouvelles expériences sensorielles, tous sont les bienvenus ! Soutenu par les plus grandes marques internationales, cette édition 2025 rassemblera plus de 500 marques qui viendront présenter en avant-première les produits et solutions qui révolutionnent la musique, la vidéo, le gaming, la scène et la sonorisation. Elles offriront aux visiteurs la possibilité de découvrir, en avant-première, leurs dernières innovations technologiques audio et vidéo, d’assister à des concerts évènements et des démonstrations exclusives en conditions optimales, de rencontrer les experts du secteur, et de vivre une plongée unique dans des univers sonores et visuels renversants.



Depuis sa création, le PARIS AUDIO VIDEO SHOW connaît une croissance constante. L’édition 2024, qui a eu la chance d’avoir le compositeur Eric SERRA comme ambassadeur et parrain exceptionnel, a rassemblé plus de 32 000 visiteurs, soit une fréquentation en hausse constante à chaque édition ! Cette année encore de nombreux invités prestigieux sont attendus, que ce soit sur scène pour des concerts uniques ou lors de rencontres ! Pour son édition 2025, le PARIS AUDIO VIDEO SHOW se veut encore plus ambitieux, avec des invités prestigieux, des présentations mondiales et des expériences multisensorielles inédites ! Les visiteurs pourront explorer un univers riche en nouveautés

• Matériel Hi-Fi et Home Cinéma : enceintes connectées, amplificateurs, écrans OLED et Mini-LED, projecteurs 4K, casques audio…

• Instruments de musique et équipements professionnels : guitares, synthés, platines DJ, contrôleurs, lights, et systèmes de sonorisation pour tous les usages.

Le salon sera également le théâtre de rencontres exclusives avec des ingénieurs, designers et artistes. S’ajouteront de nombreuses salles de démonstration, des ateliers interactifs, des sets DJ, des concerts live gratuits, des conférences, des ateliers d’initiation à la musique et des démonstrations en conditions réelles. Des innovations majeures seront ainsi dévoilées pour offrir à tous les visiteurs une immersion totale dans les univers sonores et visuels de demain !

Rendez-vous les 25 et 26 octobre 2025 pour partager un PARIS AUDIO VIDEO SHOW d’exception ! La billetterie est d’ores et déjà ouverte (https://www.billetweb.fr/paris-audio-video-show-2025) avec un tarif préférentiel pour les préventes. La journée dédiée aux professionnels se tiendra le lundi 27 Octobre 2O25.

Les tarifs :

• PRÉ-VENTE EN LIGNE (Billet 2 jours) : 10€ (plein tarif) / 8€ (tarif réduit)

• SUR PLACE – Plein tarif : 20€

• SUR PLACE – Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi..) : 15€

• Enfants de -12 ans (Billet 2 jours) : Gratuit

Pour en savoir plus : https://www.parisaudiovideoshow.com/