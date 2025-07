Le Huawei Pura 80 Ultra débarque dans le monde entier, et ses appareils photo nous bluffent

Un matériel photo phénoménal suffit-il à faire oublier les inconvénients habituels des smartphones de la marque ?

Les photographes mobiles à l’affût de matériel de pointe seront ravis d’apprendre que le Huawei Pura 80 Ultra vient d’être commercialisé. Annoncé en Chine en juin dernier, ce smartphone phare sans compromis bénéficie enfin d’une sortie plus large et surprend le reste de la téléphonie grâce à son ingénieux zoom.

Avec une taille de 1/1,28 pouce, le téléobjectif périscopique est le plus grand capteur de téléphone disponible, et il est associé non pas à un, mais à deux objectifs. Une lentille mobile permet de passer de 3,7x à un impressionnant 9,4x, sans perte de clarté visuelle. Cela signifie que ce téléphone peut couvrir une plage focale impressionnante de 13 à 212 mm, avant même l’intervention du zoom numérique et du recadrage du capteur.

Le traitement d’image de Huawei est depuis longtemps un produit de premier ordre, même si sa disponibilité limitée le place rarement dans le même panier qu’Apple, Samsung et Google, ou même que des marques chinoises plus faciles à vendre à l’international, comme Xiaomi et Oppo. Je serai très curieux de voir comment ce dernier modèle phare se comporte, surtout en basse lumière ; son énorme capteur principal devrait lui donner un réel avantage sur ses concurrents occidentaux.

Le design de la caméra texturée évoque une montre de luxe, et la palette de couleurs Prestige Gold me rappelle Rolex. Le modèle Golden Black présente des anneaux dorés contrastants autour des objectifs, au cas où vous les trouveriez déjà trop discrets. Un cadre métallique et un verre arrière poli complètent le look, tandis que l’ensemble est certifié IP68/IP69 contre la poussière et l’eau.

Il est intéressant de noter que Huawei a opté pour un capteur d’empreintes digitales latéral combiné à un bouton d’alimentation, plutôt que de réutiliser l’écran sous-jacent du Pura 70 Ultra précédent.

Le reste des caractéristiques du Pura 80 Ultra est bien sûr excellent. On retrouve un écran OLED quadruple courbé de 6,8 pouces à l’avant avec un taux de rafraîchissement adaptatif LTPO 1-120 Hz, une résolution FHD+ et un verre Kunlun Crystal Armor de deuxième génération. Huawei estime qu’il est 16 fois plus résistant aux rayures et 25 fois plus résistant aux chutes que la version précédente. La luminosité atteint 3 000 nits.

L’appareil est alimenté par un processeur Kirin 9020 développé par Huawei, associé à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage interne. Il est également équipé d’une batterie de 5 170 mAh, plus petite que celle de la version chinoise, mais tout de même capable de recharger 100 W en filaire et 80 W en filaire.

La version internationale du téléphone fonctionne sous EMUI 15 et ne prend pas en charge Google Play. La galerie d’applications de Huawei vise à combler ce manque, même si la sélection sera moins connue en Occident. Il existe bien sûr des solutions de contournement non officielles pour les plus motivés.