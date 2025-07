AgfaPhoto dévoile 3 nouveautés pour capturer tous les instants

Avec une caméra 4K stabilisée, un appareil waterproof pour les enfants et un compact à écran rotatif, AgfaPhoto enrichit son offre pour répondre à toutes les envies de capture, en famille comme en solo.





Realimove MC3X

La fluidité d’une caméra 4K stabilisée sur 3 axes avec le plus grand écran du marché

Pensée pour les créateurs de contenus, les vloggers et les amateurs d’images fluides, la Realimove MC3X est une caméra 4K ultra-compacte dotée d’un stabilisateur 3 axes. À saisir en un geste pour capturer l’instant parfait, elle intègre un écran tactile inclinable, le plus grand du marché. Avec le mode suivi automatique, une connexion Wi-Fi pour le partage instantané de contenus sur les réseaux sociaux, et une autonomie confortable pour filmer toute une journée, elle s’adapte à toutes les envies. Un outil tout-en-un pour réaliser des vidéos stables même en mouvement, nettes et immersives, en toute simplicité.

• Résolution 4K à 30 images/seconde

• Ecran 3,5 pouces tactile et rotatif

• Stabilisateur Gimbal 3 axes

• Grand-angle 120°

• 20MP

• Mode de prise de vue intelligents

• Autonomie 170 minutes

• Face tracking

AgfaPhoto Caméra Gimbal 4K Realimove MC3X – 349,99 €

Realikids Cam Waterproof 2

L’appareil photo pour enfants qui plonge avec eux ! Avec le Realikids Cam 2 Waterproof, AgfaPhoto s’adresse aux jeunes en leur offrant un appareil photo et vidéo fun et coloré mais surtout étanche et sans caisson pour une prise en main facilité. Idéal pour les vacances, la plage, la piscine ou les premières explorations sous-marines, il permet aux enfants de développer leur créativité tout en s’amusant avec des filtres photos, des jeux…

• Étanchéité jusqu’à 3 mètres sans caisson

• Capteur 12 MP et enregistrement vidéo 2,7K

• Filtres, mode selfie, jeux intégrés

• Écran LCD 2,8 pouces

• Batterie rechargeable USB-C

• A partir de 3 ans

AgfaPhoto Realikids Cam Waterproof 2 – 69,99 € – Disponible en bleu et rose.







Realishot C130

Le compact à écran articulé. Léger, intuitif et accessible, le Realishot C130 est le nouveau compact AgfaPhoto conçu pour les amateurs de photo et de vidéo jusqu’aux semis pro à la recherche d’un format nomade au réglage manuel sans compromis sur la qualité. Son écran rotatif permet de cadrer facilement les selfies et les vlogs, tandis que son capteur 20 MP et sa vidéo Full HD garantissent une restitution fidèle des souvenirs du quotidien.

• 24MP, 4K

• Zoom optique 10x

• Écran articulé et tactile 2,8’’

• Réglages manuels et automatiques :

◦ Ouverture F/1.8-2.6

◦ ISO 100-3200

◦ Temps d’exposition 1/4000s-7s

◦ Plage de correction d’exposition : de -3,0 à +3,0

◦ Vitesse d’obturation de 1/8000 s à 1 s

• Mode selfie intégré

• Connexion wifi

• Flash intégré et amovible

AgfaPhoto Realishot C130 – 399,99 €