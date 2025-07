Dans un monde automobile avide de SUV et d’autos efficientes, le nouveau Dacia Bigster, dans sa motorisation hybride, pourrait bien s’imposer comme le meilleur choix. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Prenez un Dacia Duster : c’est sympa, désormais, un Duster. Le look est gentiment baroudeur et l’auto ne démérite pas lorsqu’elle est garée entre une Jeep et un Mercedes Classe G. La signature visuelle a été sérieusement retravaillée, l’identité de la marque est plus affirmée et il fait solide, il inspire confiance, avec ses arches de roues et ses protections de carrosserie. D’ailleurs, Dacia ne s’y est pas trompé : le Duster fait partie des excellentes ventes de la marque. Ainsi, prenez un Duster, allongez-le de 23 centimètres, et vous avez un Bigster, qui offre encore plus d’espace pour la famille.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Il y a évidemment un air de famille entre Duster et Bigster, mais ce dernier est plus « tout » : plus long, plus logeable (l’empattement est allongé de 4 centimètres au bénéfice de l’espace sur la banquette arrière, le coffre est gigantesque – avec jusque 1912 litres avec la banquette arrière rabattue), il est plus haut de 5 centimètres, et offre une jolie garde au sol de 22 centimètres. Le volume à bord est tel que Dacia propose même un « pack sleep », soit de quoi s’installer un lit de 190 x 130 cm à l’arrière, pour profiter de moments bucoliques à la campagne. Marrant, non ?

Et sous le capot ?

Plus de Diesel, bien entendu, mais une offre assez variée : un trois cylindres 1.2 est disponible en 4×4 (130 ch), en mild-hybrid (140 ch) et en mild-hybrid GPL (140 ch aussi). Mais la nouveauté (notre version d’essai) consiste en un tout nouveau moteur 1.8 essence, accouplé à deux moteurs électriques, pour une puissance globale de 155 chevaux, alimentés par une petite batterie de 1,4 kWh, qui se recharge très rapidement. Dacia annonce quasiment 80 % du temps en mode électrique en ville, pour des consommations basses, et nous avons constaté que même sur autoroute, l’hybridation reprenait régulièrement le relais…

Et au volant, ça donne quoi ?

Pas mal de choses intéressantes : avant tout, c’est une Dacia. N’attendez-donc pas la finition d’une Mercedes Classe S, on est assez entourés de plastiques durs, mais l’ensemble est solide et bien agencé. Et surtout, l’équipement est complet : les alertes de survitesse se désactivent rapidement, l’écran d’info-divertissement (10,1 pouces) est lisible, à défaut d’être aussi rapide que le système Google monté sur les Renault. Clim bizone, espaces de rangements nombreux, porte-gobelet réfrigéré, grand toit ouvrant, recharge par induction pour le téléphone, le Bigster sait soigner les familles et c’est bien là l’essentiel. Ensuite, et pour les mêmes raisons qu’évoquées précédemment, on peut lui reprocher des sièges à l’assise un peu ferme, à la longue, quelques trépidations sur les bosses avec les roues de 19 pouces ou encore une gestion très perfectible des bruits aérodynamiques sur autoroute. Mais voilà : le Bigster va droit au but. De l’espace, des aspects pratiques, du volume, une efficience énergétique remarquable (moins de 5 l/100 en ville, un peu plus de 5 sur route et à peine plus de 6 l/100 sur autoroute), voilà une hybridation non rechargeable qui fonctionne bien. Le moteur, accouplé à une originale boîte de vitesse à crabots, fonctionne de manière plus fluide que les premières versions montées sur les Arkana, Clio et consorts, et mené en bon père de famille, ce qui est sa vocation, le Bigster est très sûr et reposant à conduire.

Son point fort ?

Ne cherchez pas très loin : pour une telle auto, en termes de volume et de prestations, la concurrence est souvent 10 000 € plus chère. Alors, il faut accepter quelques plastiques durs et bruits aérodynamiques. Rien d’insurmontable…

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne + 2 moteurs électriques Cylindrée : 1799 cm3 Puissance : 155 ch Couple : 205 Nm Boîte de vitesse : automatique à crabots, 4 rapports thermiques (+ 2 électriques) Poids : 1487 kilos Vitesse maxi : 180 km/h 0 à 100 km/h : 9,7 secondes Conso officielle / de l’essai : 4,6 l/100 / 6,1/100 Prix : gamme Dacia Duster à partir de 24990 €, version d’essai Hybrid 155 à partir de 29990 €

Le verdict de Stuff

Elle est bien finie, l’époque où les Dacia étaient moches et basiques. Entre un Bigster désirable et une technologie hybride aboutie, Dacia réalise encore un carton plein !