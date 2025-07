Apple Music fête ses 10 ans et dévoile les 500 titres les plus écoutés depuis sa création

Pour fêter ses 10 ans, Apple Music dévoile les 500 titres les plus écoutés depuis sa création, lance le Relay All Time et ouvre un nouveau studio à Los Angeles

”Shape Of You” d’Ed Sheeran est le morceau le plus streamé de l’histoire d’Apple Music. Le classement complet des 500 titres est disponible sur Apple Music. Dans ce classement mondial, figurent au passage trois Français.

Apple Music vient de lancer le Replay All Time (“Replay : votre historique”), une version spéciale du Replay annuel qui permet aux utilisateurs de découvrir les morceaux qu’ils ont le plus écoutés depuis leur inscription au service. La playlist est disponible dans l’onglet Accueil d’Apple Music.

A l’occasion de cet anniversaire, Apple Music annonce également l’ouverture d’un nouveau studio à Los Angeles.

Quelques données sur les 500 titres les plus streamés :