Essai – Mercedes-Benz G 580 : Terminator !

Indestructible Classe G ! Le tout-terrain de luxe de Mercedes ne se contente pas de battre des records de vente, il se convertit à l’électrique sans perdre un gramme de son pouvoir de séduction. Et quelle efficacité ! Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

C’est une auto mythique qui a traversé les décennies, les périodes et les modes sans rien perdre de son aura ni de son pouvoir de fascination. D’abord né comme véhicule militaire en 1979 (et cousin du Peugeot P4), le Classe G a évolué avec constance et subtilité. Sa présentation intérieure devient plus luxueuse dans le courant des années 90 (le Pape en a reçu un en 1980, justement), une motorisation V8 fait son apparition à la fin des années 90, suivie par des versions AMG, ultra performantes, en 2000 (il y a même eu une série limitée de V12 AMG !). Le Classe G s’est encore renouvelé en 2018, avec de profondes modifications (châssis, mécaniques, intérieur). Dans cette riche histoire, n’oublions pas les versions Cabriolet Landaulet, à 6 roues motrices, ou encore en finition Maybach. Et c’est ainsi que dans cette riche histoire apparaît le G 580, entièrement électrique !

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Quasiment tout ! On reconnait bien évidemment un Classe G, mais de subtiles évolutions permettent de déceler le fait que l’on a affaire à une auto électrique. Bien entendu, cela passe par la disparition des énormes sorties d’échappement propres à la version AMG, on note aussi la présence de jantes spéciales, plus aérodynamiques, d’un petit spoiler en haut du pare-brise, tandis que, sur le coffre, le cache traditionnellement dévoué à la roue de secours peut recevoir les câbles de recharge.

Et sous le capot ?

Non pas un moteur électrique, ni deux, mais quatre ! Un par roue, en fait, ce qui fait du G 580 un vrai 4×4 avec des capacités de franchissement hors du commun, et même plus encore. La puissance est remarquable : 587 chevaux, mais le couple l’est encore plus, avec 1164 Nm ( !). De fait, malgré les trois tonnes ( !) de l’engin, les accélérations vous collent au siège (le 0 à 100 est couvert en 4,7 secondes) et les reprises sont stratosphériques. La taille des batteries est à l’avenant : 122 kWh, quasiment un record pour une auto électrique. Et, avec ses quatre moteurs, il peut tourner quasiment sur lui-même, sur terrain meuble, les roues d’un côté tournant dans le sens opposé de celles de l’autre, un peu comme les chenilles d’un char. Impressionnant !

Et au volant, ça donne quoi ?

Électrique ou pas, l’engin reste un Classe G : il faut hisser à bord, c’est haut, et la porte se ferme dans un bon klonk métallique. Une fois à bord, on découvre, non pas l’univers austère d’un engin utilitaire, mais l’opulence d’une vraie auto de luxe ! Cuir, aluminium, carbone, l’atmosphère intérieure est parfaitement en phase avec le tarif du catalogue. Le G 580 n’est pas qu’une auto haut de gamme : il sait mouiller la chemise, en étant capable de rouler dans la neige, la boue, le sable, les cailloux, voire de traverser des gués de 85 centimètres. Sa vraie nature de 4×4 n’est pas dévoyée par la motorisation électrique. Le G 580 reste une vraie auto luxueuse, notamment par son système audio Dolby Atmos, qui vous donne l’impression d’être au milieu de la scène en plein concert de votre artiste favori. Dans cet univers très choyé, le G 580 mélange les atmosphères : sa nature de vrai 4×4 fait que vous êtes un peu secoué sur les petites irrégularités du bitume, mais vous êtes secoué dans le plus beau des cuirs. Et, sur la route, son souffle est totalement inépuisable. Pendant environ 400 kilomètres, avant de recharger les batteries.

Son point fort ?

Il est clivant, le Classe G. On l’adorait en V8 AMG, avec ses pétarades tonitruantes et sa posture qui lève un joli doigt à la bien-pensance écolo du moment. En version électrique, ses performances restent époustouflantes, sa sonorité intérieure rappelle le V8, justement, et son charme est intact.

Le verdict de Stuff

Quel engin incroyable que ce G 580, qui sait se réinventer sans trahir son ADN de baroudeur confortable et capable de tout. On adore, merci Mercedes de continuer à produire ce genre d’engin, qui se vend mieux que jamais : plus de 42000 exemplaires ces deux dernières années.

Les chiffres clé

Moteur : électrique x 4

Cylindrée : – cm3

Puissance : 587 ch

Couple : 1164 Nm

Boîte de vitesse : continue

Poids : 3085 kilos

Vitesse maxi : 180 km/h

0 à 100 km/h : 4,7 secondes

Conso officielle / de l’essai : 27,7 kWh /100 / 30 kWh/100

Prix : gamme Mercedes Classe G à partir de 171601 €, version d’essai G 580 à partir de 176 521 €