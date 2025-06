Raleigh One, une marque emblématique et un vélo électrique au design minimaliste

Le Raleigh One allie un style élégant à des fonctionnalités pratiques.



Le nouveau Raleigh One ne pourrait pas être plus différent du légendaire Chopper de la marque britannique. C’est un vélo électrique ultra minimaliste, dans la lignée de VanMoof – ce n’est pas un hasard, puisque le duo aurait participé à sa conception – mais avec quelques fonctionnalités que les fans de l’entreprise néerlandaise de mobilité réclament depuis longtemps.

D’emblée, il semble remplir presque toutes les conditions requises pour un vélo électrique moderne : une batterie intégrée au cadre, plutôt que boulonnée à l’extérieur ; des feux avant et arrière entièrement intégrés (le feu avant pouvant être déplacé du cadre vers le porte-bagages avant en option) ; une transmission par courroie carbone Gates propre et facile d’entretien ; et un support SP Connect à l’avant pour utiliser votre téléphone comme GPS.

Lancé d’abord aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni dans les coloris Off White et Sage Grey, le Raleigh One sera disponible avec un cadre unique (sans option de marchepied) et une seule taille. Son design intégré rappelle le Tenways CGO009 que nous avons testé récemment, tandis que ses couleurs lui confèrent un certain charme VanMoof.

Contrairement au VanMoof S6, la batterie du One est amovible pour une recharge pratique, même si vous ne pouvez pas brancher le vélo sur une prise secteur. Raleigh a également opté pour des composants standard plutôt que de développer ses propres composants, ce qui devrait simplifier l’entretien.

Cela inclut le moteur Mivice de 250 W monté sur le moyeu de la roue arrière, qui promet 80 km d’assistance en mode éco ou 50 km en mode boost. En revanche, il n’y a pas de bouton boost de type VanMoof pour accélérer rapidement aux carrefours ou aux feux tricolores. Une charge complète est nécessaire en un peu moins de deux heures et demie. Le freinage est assuré par des freins à disque hydrauliques Tektro.



Bien entendu, une application smartphone est également disponible, avec GPS, déverrouillage automatique à l’approche et système d’alarme intégré. Certaines fonctionnalités sont toutefois payantes. Cela inclut l’activation automatique du mode vol et les alertes d’entretien.

Le Raleigh One sera commercialisé le mois prochain au prix de 2 399 €, soit environ 3 000 $, mais son lancement aux États-Unis n’est pas encore confirmé.