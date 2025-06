Xiaomi Mix Flip 2, votre prochain smartphone pliable préféré ?

On aimerait tellement pouvoir acheter la deuxième génération de notre téléphone pliable préféré.

Le Xiaomi Mix Flip 2 est le deuxième modèle pliable à clapet du géant technologique et améliore sensiblement tous les aspects du premier. L’un de nos smartphones pliables préférés est le Xiaomi Mix Flip. Non seulement c’est un excellent appareil avec un pli à peine visible, mais il offre également un excellent rapport qualité-prix. Le lancement du Mix Flip 2 par Xiaomi en Chine a donc retenu notre attention.

Avec ce Mix Flip 2, Xiaomi a mis à niveau presque tout. Il intègre le processeur phare Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, ce qui signifie probablement que ce téléphone pliable est plus fluide que jamais. La batterie est imposante, avec une capacité de 5165 mAh, un atout majeur quand la plupart des téléphones à clapet prétendent encore que 4000 mAh suffisent. Il pèse également moins de 200 g et ne mesure que 7,57 mm une fois déplié.

Ce qui est encore plus agaçant (et dans le bon sens du terme), c’est le nouvel écran externe de 3,5 pouces. Il prend désormais en charge plus de 500 applications, et pas seulement les plus classiques comme le calendrier ou l’horloge. Apparemment, on peut réserver des vols, commander sur Amazon et même manipuler des photos sans ouvrir le téléphone.

L’appareil photo est également impressionnant, et pas seulement pour un appareil pliable. Il est équipé d’un capteur Light Fusion 800 associé à des optiques Leica. Le partenariat de Xiaomi avec Leica a récemment donné naissance à des appareils photo mobiles étonnamment performants, alors on ne serait pas surpris si le Mix Flip 2 se démarquait dans le domaine de la photographie.

Il est disponible en blanc, violet, vert et dans un Checkered Gold vraiment flashy. Ce smartphone pliable est disponible avec jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Son prix de départ est de 5 999 RMB (environ 825 $/650 £), avec trois configurations : 12 Go + 256 Go, 12 Go + 512 Go et 16 Go + 1 To.

Ces configurations sont actuellement exclusives à la Chine. Xiaomi indique qu’aucune information n’est disponible à l’international. Néanmoins, étant donné que la première génération de Flip a finalement été commercialisée à l’international, on espère que la suite ne restera pas cantonnée à la Chine.