Le OnePlus Nord 5 place la barre haut en matière de photo sur smartphone à prix sage

OnePlus lancera le Nord 5 début juillet et a révélé qu’il sera équipé d’un appareil photo de 50 MP aux excellentes fonctionnalités.

Le OnePlus Nord 5 arrive très prochainement et pourrait bien prétendre au titre de meilleur smartphone milieu de gamme de l’année. En effet, la marque vise la couronne de la photographie à petit budget avec le Nord 5, en y intégrant un appareil photo de 50 MP.

OnePlus promet d’intégrer des capteurs haut de gamme au milieu de gamme. À l’arrière, on retrouvera un capteur LYT-700, le même que celui de la série OnePlus 13. Associé à une configuration double de 50 MP, il offre un système robuste.

Le Nord 5 utilisera également les algorithmes HDR du 13. En théorie, cela devrait se traduire par des couleurs plus réalistes et des détails plus précis, même en cas de faible luminosité. Si vous êtes du genre à vouloir tout mettre dans un seul cadre, il existe également un objectif ultra-large de 8 MP avec un champ de vision de 116 degrés, qui, selon OnePlus, ne déformera pas tout dans l’oubli.

L’avant est également impressionnant. Le capteur selfie est un JN5 de 50 MP, un modèle phare, avec autofocus. Les selfies dans l’obscurité ne devraient poser aucun problème, et les selfies de groupe seront nets et équilibrés. Les amateurs de vidéo ne sont pas en reste. Le Nord 5 enregistre des vidéos 4K à 60 im/s sur les caméras avant et arrière. Ajoutez à cela la fonction LivePhoto améliorée de OnePlus – des clips de 3 secondes avec Ultra HDR intégré – et il semble que le géant de la technologie cherche à transformer chaque pression sur l’obturateur en un contenu partageable.

J’avoue qu’une partie de moi a hâte de voir si l’appareil photo du Nord 5 est à la hauteur de ses attentes. Si c’est le cas, l’époque où il fallait débourser pour un produit phare juste pour avoir une caméra frontale décente pourrait enfin être comptée.

Le Nord 5 sera rejoint par les OnePlus Buds 4, qui embarquent apparemment une technologie de réduction de bruit assez performante. Ils seront tous présentés lors d’un événement le 8 juillet. Leur prix n’a pas encore été officiellement annoncé. Mais si OnePlus reste fidèle à ses habitudes, nous sommes probablement face à quelque chose qui sous-estime considérablement les produits phares.