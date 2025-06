Le musée du Louvre, Xbox et Age of Empires s’associent pour faire résonner la légende des Mamlouks

Xbox, World’s Edge Studio et le musée du Louvre sont heureux de signer un partenariat exceptionnel à l’occasion de l’exposition Mamlouks 1250 – 1517, présentée au Louvre jusqu’au 28 juillet 2025.



L’événement retrace l’histoire glorieuse et unique de cet empire égypto-syrien, qui constitue un âge d’or pour le Proche-Orient à l’époque islamique. Réunissant 260 œuvres issues de collections internationales, le parcours explore la richesse de cette société singulière et méconnue, à travers une scénographie spectaculaire et immersive.

Les Mamlouks, cavaliers d’élite armés de cimeterres, figurent parmi les nombreuses unités iconiques de la saga Age of Empires, produite par Worlds Edge Studio et Xbox. Grâce à leur mobilité et à leur puissance, ils y occupent une place singulière – notamment dans Age of Empires II: Definitive Edition -, conquérant non seulement des empires, mais aussi le cœur de plusieurs générations de joueuses et joueurs, amateurs d’histoire et de stratégie.



Créée en 1997, la licence emblématique de Microsoft met en scène un contexte historique réel, retranscrit par ses développeurs, concepteurs et artistes grâce à un important travail de recherche. Les joueuses et les joueurs y traversent les âges, font prospérer leurs empires et affrontent ceux de leurs rivaux. Redonnant vie à des moments historiques et à des batailles légendaires à travers de nombreuses campagnes, la franchise Age of Empires a permis à des générations de joueuses et de joueurs de développer leur intérêt pour l’Histoire. Si l’arrivée des jeux Age of Empires sur de nouvelles plateformes poursuit cette dynamique, la franchise devient la première licence vidéoludique à collaborer avec le musée du Louvre à l’occasion de l’exposition Mamlouks 1250 – 1517.





Un programme exceptionnel de contenus et de rendez-vous est aujourd’hui proposé au grand public :