XPENG devient partenaire officiel de Pari Roller

XPENG, constructeur automobile spécialisé dans les véhicules électriques intelligents, annonce son partenariat avec Pari Roller, la plus grande randonnée urbaine hebdomadaire dédiée aux mobilités douces à Paris. Ce partenariat s’inscrit dans la volonté commune de promouvoir une mobilité urbaine moderne et durable.

En 2025, Pari Roller poursuit sa mission avec encore plus d’ambition : promouvoir une mobilité urbaine inclusive, joyeuse et responsable. Alors que les modes de déplacement évoluent et que les villes cherchent à réinventer leurs espaces publics, l’association se positionne comme un acteur pionnier du vivre-ensemble en mouvement. Chaque vendredi, la rue devient un terrain d’expression collective, un moment suspendu où les générations, les pratiques et les styles se croisent dans un même élan. Pari Roller & Mobilités défend une vision positive de la ville : accessible, fluide, ludique — et profondément humaine. Des valeurs communes à XPENG.



Dans le cadre de cet engagement, XPENG mettra à disposition deux de ses modèles phares, le G6 et le G9, lors des balades organisées par « Pari Roller ». Ces deux modèles 100 % électriques accompagneront le cortège, illustrant l’alliance entre innovation technologique et respect de l’environnement. Le G6, SUV coupé intelligent, offre une autonomie allant jusqu’à 570 km (WLTP) et une recharge rapide de 10 % à 80 % en seulement 20 minutes. Le G9, SUV haut de gamme, combine performance et confort avec une autonomie maximale de 570 km. En tant que partenaire automobile officiel de Pari Roller, XPENG souhaite sensibiliser le grand public aux avantages de la mobilité électrique et intelligente. Les participants auront également l’opportunité de découvrir ces véhicules de près et d’échanger avec les équipes XPENG.