La refonte de tvOS est réussie, mais cette nouvelle fonctionnalité risque de gâcher mon expérience

tvOS 26 adopte le nouveau design Liquid Glass d’Apple, très esthétique, mais cette nouvelle fonctionnalité Profils risque de gâcher notre expérience Apple TV.

Apple vient de dévoiler tvOS 26, la dernière mise à jour du système d’exploitation de l’Apple TV. Comme iOS 26 pour les derniers iPhone et toutes les autres mises à jour logicielles d’Apple, il adopte le nouveau design Liquid Glass. La nouvelle interface, en verre, est véritablement luxueuse, réfléchissante et fluide.

Mais une nouvelle fonctionnalité menace de transformer cette mise à jour fastueuse en une source d’irritation quotidienne : la nouvelle vue Profils qui s’affiche automatiquement à chaque fois que vous allumez l’Apple TV.

Sur le papier, cette vue Profil est censée vous permettre d’accéder directement à vos recommandations et listes de suivi. Mais en pratique ? C’est l’équivalent numérique de quelqu’un qui vous fait signe de la main chaque matin avant votre café. Fini le temps où il suffisait d’allumer votre Apple TV pour reprendre la série que vous regardiez. Vous pouvez apparemment la désactiver, mais le fait qu’elle soit activée par défaut est plutôt agaçant.

En dehors de cela, tvOS 26 est indéniablement élégant. L’application Apple TV repensée inonde désormais l’écran d’affiches cinématographiques, ce qui se traduit essentiellement par des vignettes surdimensionnées avec des animations fluides. Une nouvelle API pour les développeurs devrait également rendre la connexion aux applications un peu moins pénible, surtout si vous configurez un nouvel appareil. Tout cela s’intègre parfaitement à votre compte Apple.

Et voici une nouvelle fonctionnalité pour vos soirées : Apple Music Sing. Vous pouvez désormais utiliser votre iPhone comme micro karaoké, avec amplification vocale et paroles en direct à la télé. Ajoutez des emojis aux réactions de vos invités et une traduction multilingue des paroles, et votre salon sera prêt pour la fête.

FaceTime a également fait peau neuve sur iOS. Les affiches de contact s’affichent désormais sur l’Apple TV lorsque vous recevez un appel, et les sous-titres en direct sont désormais disponibles en six langues supplémentaires. De nouveaux économiseurs d’écran aériens sont arrivés, et vous pouvez désormais choisir les paysages urbains ou les plans sous-marins qui s’affichent lorsque votre Apple TV est inactive.

Toutes ces fonctionnalités de tvOS 26 sont disponibles pour les développeurs dès aujourd’hui via le programme pour développeurs Apple. Une version bêta publique sera disponible le mois prochain, et la version complète est prévue pour cet automne sous forme de mise à jour logicielle gratuite. Vous aurez besoin d’au moins une Apple TV 4K (2e génération ou ultérieure) pour participer, et d’un iPhone 11 ou plus récent pour l’utiliser comme micro karaoké.