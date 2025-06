La Xiaomi SU7 Ultra rejoint officiellement Gran Turismo 7

Xiaomi et Polyphony Digital ont annoncé aujourd’hui un partenariat lors de la première manche des Gran Turismo World Series 2025. Dans le cadre de cette collaboration, la Xiaomi SU7 Ultra, la voiture électrique (VE) haut de gamme de Xiaomi EV, fera ses débuts dans le simulateur de course Gran Turismo 7, sur PlayStation 4 et PlayStation 5, marquant ainsi le premier modèle Xiaomi présenté dans la franchise.



En mai 2025, le créateur de Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, a rencontré le fondateur, président et PDG du groupe Xiaomi, Lei Jun, à Pékin. Au cours de cette visite, Yamauchi a effectué un essai immersif de la Xiaomi SU7 Ultra et a visité l’usine de Yizhuang.



Kazunori Yamauchi a déclaré : « Nous sommes ravis de nouer ce partenariat avec Xiaomi. L’industrie automobile chinoise a rapidement progressé et Xiaomi, un acteur nouvellement établi dans le secteur automobile, a déjà créé un véhicule exceptionnel, la Xiaomi SU7, qui constitue un élément central de son écosystème intelligent complet, qui s’étend des smartphones aux appareils ménagers en passant par les wearables. De plus, le prototype Xiaomi SU7 Ultra a pulvérisé les normes de performance conventionnelles sur le circuit du Nürburgring. En voyant ces réalisations, je suis profondément ému par le courage, la curiosité, la passion et le dévouement sans faille de Xiaomi pour atteindre de tels objectifs. Cet esprit est en profonde résonance avec Gran Turismo® et la philosophie de Polyphony Digital. »

Xiaomi, un leader mondial de la technologie, a complété son écosystème « Human x Car x Home » en 2024 avec le lancement de son premier véhicule électrique intelligent, la Xiaomi SU7. Le modèle haut de gamme Xiaomi SU7 Ultra intègre des innovations exclusives, notamment les V8 HyperEngine de Xiaomi (27 200 tr/min ; 578 PS ; 635 N-m), un système de configuration à trois moteurs développé par Xiaomi. Avec 1 548 PS, une vitesse de pointe supérieure à 350 km/h et une accélération maximale de 0 à 100 km/h en 1,98 seconde, la Xiaomi SU7 Ultra détient de nombreux records pour les véhicules à quatre portes.

Le design de la Xiaomi SU7 Ultra allie performance dynamique et élégance, avec 21 composants en fibre de carbone (5,5 m² de couverture) pour une répartition optimale du poids et un savoir-faire haut de gamme. L’équipe R&D de Xiaomi EV teste rigoureusement des technologies telles que la vectorisation du couple et l’amortissement adaptatif sur des circuits comme le Nürburgring Nordschleife. Ces tests intensifs garantissent la sécurité dans le monde réel et l’excellence de la tenue de route se traduisent dans une expérience de conduite exceptionnelle.



Pour fournir des véhicules de renommée mondiale offrant à la fois des performances et une sécurité exceptionnelles, l’équipe de R&D de Xiaomi EV mène des projets de développement sur des circuits légendaires tels que le Nürburgring. Grâce à une vérification sans relâche sur le terrain, l’équipe affine de manière continue la dynamique du véhicule. Les technologies testées sur ces circuits sont systématiquement adaptées à la production, transférant ainsi une véritable ingénierie dérivée de la course aux routières.

Les tests de performance effectués sur des circuits automobiles de renommée mondiale constituent le banc d’essai ultime permettant aux marques automobiles d’affiner leur technologie et leur qualité. Xiaomi EV est convaincue que les temps de passage exceptionnels représentent plus que des performances brutes, ils incarnent l’excellence technologique, une qualité sans compromis et des normes de sécurité supérieures.

Lors de l’événement, Zhoucan Ren, pilote d’essai en chef chez Xiaomi EV, a déclaré : « Notre équipe maintiendra une présence continue sur le Nürburgring pour affiner sans relâche nos produits et repousser les limites de ce qui est possible dans les véhicules haut de gamme à haute performance ».

Gran Turismo® 7 intégrera la Xiaomi SU7 Ultra grâce à un processus de co-développement avec Xiaomi EV, reproduisant de manière authentique son esthétique luxueuse et sa dynamique de conduite. Ce véhicule électrique hautes performances fera ses débuts dans Gran Turismo® 7 et sera disponible pour les joueurs du monde entier. À l’avenir, Xiaomi et Gran Turismo® poursuivront leur collaboration pour développer le véhicule conceptuel Xiaomi VISION GRAN TURISMO.