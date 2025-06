La OnePlus Pad 3 disponible dès le 19 juin

OnePlus annonce aujourd’hui le lancement de la OnePlus Pad 3, sa nouvelle tablette haut de gamme, disponible en Europe à partir du 19 juin.



Cette OnePlus Pad 3 présente un châssis monobloc en métal, avec une épaisseur inférieure à six millimètres. Elle dispose de huit haut-parleurs placés de façon symétrique — quatre woofers et quatre tweeters — pour une restitution sonore équilibrée. L’appareil photo arrière a été déplacé du centre vers l’un des coins, marquant une évolution dans la conception. L’écran frontal est un 13,2 pouces, avec une résolution 3.4K, une profondeur de couleurs de 12 bits et une densité de 315 ppp. Le ratio 7:5 est pensé pour faciliter le multitâche, aussi bien en usage bureautique qu’en affichage de contenu.



La OnePlus Pad 3 intègre la plateforme mobile Snapdragon 8 Elite, l’un des systèmes sur puce mobiles les plus puissants et rapides développés par Qualcomm Technologies¹. Elle est associée à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, pour répondre aux usages exigeants, qu’il s’agisse de travail intensif ou de jeux. Pour des sessions prolongées, la tablette dispose d’un système de refroidissement performant, utilisant des chambres à vapeur en matériau composite de graphène, permettant une dissipation thermique plus efficace que la majorité des tablettes concurrentes.La tablette embarque une batterie de 12 140 mAh, capable d’assurer jusqu’à 6 heures de jeux AAA, plus de 15 heures de lecture vidéo courte, plus de 17 heures de lecture vidéo longue, et même 70 jours en veille.

Cette tablette sera proposée en deux configurations (12+256 Go et 16+512 Go), à partir de 599 €, avec une gamme d’accessoires compatibles : clavier, stylet et coque folio.

« La gamme OnePlus Pad a acquis une solide réputation en matière de performance et de productivité. Le lancement de la OnePlus Pad 3 s’inscrit dans la continuité de cette stratégie », explique Celina Shi, Directrice Marketing Europe de OnePlus. « En intégrant une configuration puissante, un affichage optimisé, des fonctionnalités logicielles et des outils IA, la OnePlus Pad 3 s’inscrit comme une nouvelle proposition sur le marché Android. »