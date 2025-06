Oppo A5 Pro, un smartphone taillé pour l’été

Oppo dévoile aujourd’hui son nouveau A5 Pro (à partir de 199,90 €), un smartphone conçu pour résister aux conditions les plus exigeantes, il bénéficie d’une protection avancée contre l’eau et la poussière (normes IP69/68/66) ainsi que d’une certification militaire contre les chocs. Côté performances.

Avec une configuration de 8 Go de RAM + 256 Go de ROM, il est décliné en deux

coloris : Mocha et Bleu Plume (version 4G), Mocha et Vert Olive (version 5G), avec une

épaisseur de seulement 7,76 mm et un poids plume de 194 g. Il embarque par ailleurs une

batterie haute capacité de 5 800 mAh avec charge rapide 45W, pour accompagner toutes vos activités — des loisirs numériques aux aventures en plein air.

Cet A5 Pro est aussi résistant qu’élégant. Malgré son design fin, le téléphone est conçu pour résister à l’eau et à la poussière selon les normes IP69, IP68 et IP661, lui conférant une durabilité ultime qui dépasse même les normes les plus strictes de l’industrie. Grâce à ce dispositif complet, le A5 Pro est non seulement protégé contre l’immersion dans l’eau, mais aussi contre les projections d’eau à haute température et à haute pression, ainsi qu’à l’intrusion de poussière. Cette imperméabilité complète s’appuie sur un cadre sans couture qui a été soumis à un processus d’imperméabilisation optimisé afin d’empêcher toute infiltration d’eau. Toutes les ouvertures latérales du téléphone sont scellées à l’aide d’anneaux et d’adhésifs en silicone afin de créer une barrière étanche à l’air, tandis qu’une méthode de scellement à double couche combinant une mousse adhésive et un système

de distribution est utilisée pour protéger les composants critiques.

Conjointement, ces étapes garantissent une résistance à l’eau exceptionnelle, bien supérieure à celle de sa catégorie. L’indice d’étanchéité IP69 signifie que le modèle peut être utilisé dans et au bord de l’eau en toute tranquillité, résistant à toutes les situations, de l’averse torrentielle au plongeon accidentel. Cette fonctionnalité est complétée par la fonction Splash Touch d’OPPO, pour garantir un fonctionnement fluide même en cas d’écran mouillé ou huileux, ce qui facilite l’utilisation du téléphone sous la pluie, dans un bain ou en faisant la vaisselle.

Côté photo, l’A5 Pro introduit pour la première fois dans sa gamme de prix la fonction Live Photo, permettant de capturer chaque instant avec davantage de réalisme. Elle enregistre automatiquement 1,5 seconde de vidéo et de son avant et après la prise de vue, pour donner vie à chaque souvenir. Le système d’appareil photo, qui comprend un appareil photo principal haute définition de 50 mégapixels, un appareil photo pour portraits de 2 mégapixels et un appareil photo frontal de 8 mégapixels, est encore amélioré grâce à des algorithmes d’image intégrés avancés, ainsi qu’au mode Portrait et à la retouche AI Portrait

pour une photographie naturelle et de haute qualité.

Ce nouveau terminal intègre également une fonction de photographie sous-marine, permettant de capturer des images nettes, colorées et expressives même en

immersion. L’A5 Pro embarque plusieurs fonctions avancées d’amélioration d’image basées sur l’intelligence artificielle, telles que Anti-reflets IA, Déflouteur IA, Améliorateur de netteté IA et l’effaceur magique 2.0. Il propose également AI Studio, qui permet de transformer facilement les photos en montages élégants ou en GIF animés, offrant ainsi encore plus de créativité et de simplicité pour l’édition photo.