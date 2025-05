Optoma lance Photon Go, un projecteur mobile à triple laser disponible avec Google TV 

Un projecteur compact avec triple laser RVB, batterie et Google TV pour des plans de projection sans fil flexibles.



Optoma, fournisseur de solutions visuelles professionnelles, annonce le lancement de son nouveau projecteur « Photon Go ». Cet appareil compact combine la technologie triple laser RVB, une luminosité perçue élevée, ainsi qu’une batterie intégrée et Google TV intégré, le rendant idéal pour une utilisation portable, lors d’événements, en voyage ou en extérieur. Optoma est l’un des rares acteurs du marché à offrir ce niveau d’intégration dans un système de projection laser mobile.



Le Photon Go est équipé d’une source lumineuse triple laser RVB de pointe, qui le distingue des projecteurs LED ou laser unique classiques. Cette technologie avancée offre des couleurs très précises, un contraste profond et des images lumineuses, même dans des environnements éclairés. Grâce à sa batterie intégrée, le projecteur peut fonctionner sans fil pendant 1h30 sans alimentation externe. « Avec le Photon Go, nous répondons à des besoins où la mobilité, la qualité d’image et la simplicité sont tout aussi importantes », explique Oliver Blundell, responsable des produits grand public et domestiques chez Optoma. « Les applications sont nombreuses : des cinémas éphémères à l’hôtellerie en passant par les événements gaming, entre autres. »





L’une des principales caractéristiques du Photon Go est son Google TV intégré. Les utilisateurs peuvent diffuser directement du contenu à partir de services tels que YouTube, Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video, sans avoir besoin d’appareils externes. Le système est contrôlé à l’aide de la télécommande fournie ou par commande vocale.