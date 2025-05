Breitling célèbre son l’exploration spatiale avec une Navitimer Cosmonaute en édition limitée à 50 exemplaires

Breitling célèbre son histoire avec la Navitimer B02 Chronograph 41 Cosmonaute Scott Carpenter Centenary Edition.

Breitling célèbre ce qui aurait dû être le 100e anniversaire de l’astronaute Scott Carpenter avec un hommage aussi rare que significatif : une Navitimer Cosmonaute en platine, édition limitée à 50 exemplaires. C’est un clin d’œil à un moment marquant de l’histoire spatiale et horlogère : la première montre-bracelet suisse dans l’espace.

Tout d’abord, petit rappel historique : le 24 mai 1962, Carpenter est devenu le deuxième Américain à orbiter autour de la Terre dans le cadre de la mission Mercury-Atlas 7 de la NASA. À son poignet, il portait une Breitling Navitimer sur mesure, adaptée à la vie en apesanteur. Elle était dotée d’un cadran 24 heures, d’un bracelet en métal extensible pour s’adapter à sa combinaison spatiale et d’une lunette plus large pour les mains gantées – des modifications qu’il avait personnellement souhaitées. Willy Breitling, de Breitling, a concrétisé cet exploit quelques jours seulement avant son lancement.

Six décennies plus tard, Breitling célèbre cet héritage avec la Navitimer B02 Chronograph 41 Cosmonaute Scott Carpenter Centenary. Elle est animée par le calibre B02 à remontage manuel avec affichage 24 heures, identique à l’original. Son fond saphir gravé rend hommage à Carpenter, à sa capsule Aurora 7 et au groupe d’astronautes de Mercury 7. Le cadran de la montre évoque la Terre depuis l’orbite : un cadran bleu profond pour la planète, une règle à calcul d’un blanc immaculé pour les nuages. Cela se reflète également dans le bracelet en alligator bleu assorti. Elle est surmontée d’un fermoir en or blanc et présentée dans un écrin en bois, accompagné d’une réplique du badge Mercury 7 de Carpenter.

Georges Kern, PDG de Breitling, a déclaré : « Willy Breitling n’a pas hésité lorsque Scott Carpenter lui a demandé une montre conçue pour l’espace ; il l’a concrétisée. Cet esprit – innover, prendre des risques, repousser les limites – est toujours notre philosophie. » La Cosmonaute originale a été endommagée par l’eau lors de l’amerrissage de Carpenter dans l’Atlantique et est restée intacte dans les archives de Breitling pendant des décennies, avant de réapparaître en 2022. Elle a récemment été exposée dans le cadre du musée éphémère du 140e anniversaire de la marque à Zurich, son cadran corrodé évoquant désormais la surface d’un monde extraterrestre.

Il n’existe que 50 exemplaires de cette Navitimer Cosmonaute édition centenaire en platine, disponible dès maintenant au prix de 42 000 €