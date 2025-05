Mazda CX-80 2.5 e-SkyActiv PHEV : le sens de l’accueil

Envie d’un grand SUV pour toute la famille, pratique, logeable, et qui ne dégage aucune émission en ville ? Le Mazda CX-80, dans sa version hybride rechargeable, répond à cette demande… Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Riche d’une longue histoire en compétition comme en voitures de sport (notamment grâce au moteur rotatif, une spécificité que le constructeur japonais a porté pendant bien longtemps), aucune auto de série n’avait pourtant développé la puissance de 327 chevaux. C’est en effet la valeur atteinte par les versions hybride rechargeable de deux SUV récemment apparus dans la gamme, le CX-60, déjà essayé dans ces colonnes, et sa version rallongée, pouvant accueillir 7 personnes, le CX-80.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Le CX-60 était déjà un véhicule réussi, avec de belles proportions, et une allure classe et un rien trapue à la fois. Le CX-80 lui en reprend l’essentiel, notamment sur l’avant ; simplement, son empattement (la distance entre les roues avant et arrière) s’allonge de 25 centimètres, pour atteindre 3,12 mètres, au bénéfice de l’habitabilité. Sachant, en plus, que la seconde rangée de sièges peut coulisser sur 20 centimètres (et que Mazda offre le choix entre deux sièges individuels ou une rangée de trois), cela permet de choisir son CX-80 en configuration 6 ou 7 places. Évidemment, quand tous les sièges sont déployés, le coffre n’est plus immense : 258 dm3. Mais la modularité permet de gagner de l’espace. De fait, quand un CX-60 mesure 4,74 m de long, le CX-80 frôle les 5 mètres.

Et sous le capot ?

On peut choisir son CX-80 avec un original (et rare, de nos jours), 6 cylindres Diesel de 3,3 litres de cylindrée et de 254 chevaux. Pour l’avoir essayé dans le CX-60, on l’apprécie pour sa sobriété, son couple, et sa noblesse. Mais, dans les deux cas, un moteur hybride rechargeable est également disponible, qui séduira plus ceux qui roulent régulièrement en ville. Dans ce cas, on se retrouve avec un bloc 4 cylindres 2.5, développant 191 chevaux, secondé par un moteur électrique de 136 chevaux (posé sur l’essieu arrière, ce qui en fait une quatre roues motrices), alimenté par 17,8 kWh de batteries, pour une cinquantaine de kilomètres possibles en mode zéro émission. De fait, par rapport à un CX-60 équipé de la même mécanique, le CX-80 pèse 250 kilos de plus, perd une seconde à l’accélération de 0 à 100 km/h, et consomme forcément un peu plus…

Et au volant, ça donne quoi ?

Il faut être admiratif des designers de chez Mazda qui savent créer une ambiance feutrée, épurée, avec des autos bien équipées mais qui n’entrent pas dans la surenchère d’écrans et de technologies inutiles. Bien choyé par des revêtements impeccables (notamment une planche de bord recouverte de lin et des placages en érable sur la console centrale) et d’excellents sièges, on se familiarise très vite avec l’ergonomie de l’auto. Une molette rotative (façon iDrive BMW des grandes années) permet de gérer les différents menus. L’ambiance est résolument premium malgré quelques commandes en plastique un peu trop brillantes. Détail rigolo : différents capteurs permettent à l’auto de régler automatiquement ce qu’elle pense être votre position de conduite idéale, en fonction de votre taille. Sur la route, on ressent parfois quelques légers heurts dans les transitions électrique / thermique, mais les 327 chevaux sont bien là, au besoin, même si le quatre cylindres devient un peu sonore quand l’on sollicite la puissance. Si la tenue de route est sans reproches, cela se fait au détriment de réglages de châssis un peu fermes (moins que sur le CX-60, cependant), ce qui surprend un peu au volant d’une auto à vocation familiale.

Son point fort ?

On est bien conscient que la force des hybrides rechargeables est pouvoir être rechargé régulièrement, notamment lors des trajets quotidiens, pour exprimer au mieux leur efficience. Le CX-80 n’échappe pas à la règle, tout en proposant de l’espace et du dynamisme lors des voyages au long cours.

Le verdict de Stuff

Avec son gabarit, on penserait qu’il est conçu pour les USA, ce CX-80. Eh bien non, là-bas, ils ont le CX-90, encore plus long de 10 cm ! Chez nous, son volume est appréciable et son efficience aussi.

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne + moteur électrique

Cylindrée : 2488 cm3

Puissance : 327 ch à 6000 tr/mn

Couple : 500 Nm

Boîte de vitesse : automatique, 8 rapports

Poids : 2240 kilos

Vitesse maxi : 195 km/h

0 à 100 km/h : 6,8 secondes

Conso officielle / de l’essai : 1,6 l/100 /9 l/100

Prix : gamme Mazda CX-60 à partir de 64100 €