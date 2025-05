Dyson ressuscite le tout premier ventilateur sans pales au monde

Le Dyson Cool CF1, le ventilateur qui a tout changé, sans pales et à flux d’air régulier, est de retour.

Il y a plus de 15 ans, Dyson révolutionnait la ventilation domestique en disant adieu aux pales grâce à l’invention du tout premier ventilateur sans pales. Aujourd’hui, Dyson réinvente cette technologie emblématique pour l’adapter aux attentes des consommateurs d’aujourd’hui, tout en conservant son design avant-gardiste.

Le nouveau Dyson Cool CF1est un ventilateur plus économe en énergie, plus intelligent et encore plus performant. Ce nouveau modèle intègre un mode veille, un écran LCD pour un contrôle intuitif, un moteur à courant continu sans balais pour rafraîchir efficacement l’air ambiant, ainsi qu’un système d’oscillation amélioré pour une précision accrue et un confort personnalisé.





Contrairement aux ventilateurs traditionnels qui utilisent des pales rotatives générant un flux d’air irrégulier et souvent désagréable, le Dyson Cool CF1 crée un courant d’air puissant et fluide. Les pales peuvent aussi présenter un risque pour les enfants, en plus d’accumuler de la poussière et de rendre le nettoyage difficile. Grâce à la technologie Air Multiplier, l’appareil peut amplifier l’air ambiant jusqu’à 13 fois, tout en restant fidèle à l’esthétique épurée qui fait la signature de Dyson.

Pensé pour fonctionner en complément de la climatisation, le Dyson Cool CF1 améliore la circulation de l’air et crée un environnement plus agréable. Que ce soit seul ou en appui d’un système existant, il s’adapte aux besoins de chacun grâce à ses fonctionnalités avancées.