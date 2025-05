Nanoleaf dévoile deux nouveaux produits d’éclairage innovants

Nanoleaf, leader mondial de l’éclairage intelligent, est ravi de présenter deux nouveautés passionnantes qui viennent enrichir sa gamme de produits : le Ruban lumineux Nanoleaf et les Lampes solaires d’extérieur. Conçues pour sublimer aussi bien les espaces intérieurs qu’extérieurs, ces nouvelles solutions d’éclairage concrétisent une fois de plus la mission de la marque : transformer le quotidien grâce à une créativité lumineuse et offrir une ambiance personnalisée à chaque recoin de la maison.



Ruban lumineux : Donnez vie à votre imagination

Le ruban lumineux Nanoleaf est une solution d’éclairage multicolore ultra-flexible qui permet aux utilisateurs de plier et de façonner la lumière selon presque toutes les formes imaginables. Que ce soit pour créer des motifs abstraits, reproduire des formes favorites ou souligner un élément décoratif ou un meuble avec des lignes nettes, ce ruban lumineux offre une manière ludique et créative de personnaliser pleinement son espace. Avec ses 5 mètres de longueur, son éclairage RGB adressable et la possibilité d’afficher plusieurs couleurs dynamiques en simultané, le Ruban lumineux crée des ambiances immersives et originales. Son diffuseur en silicone assure une diffusion douce et homogène de la lumière, pour un rendu visuel à la fois élégant et contemporain

Les utilisateurs peuvent explorer une large palette d’effets lumineux dynamiques, de dégradés animés et de milliers de scènes créées par la communauté dans l’application Nanoleaf, pour donner vie à toutes leurs idées lumineuses. Pour une expérience encore plus immersive, le ruban lumineux peut se synchroniser avec vos sources de divertissements préférées grâce à l’application Nanoleaf pour ordinateur ou à la technologie 4D Sync+ — ou encore vibrer au rythme de votre musique pour un véritable spectacle son et lumière.

Le ruban lumineux se connecte facilement via Wi-Fi, Bluetooth ou Matter over Wi-Fi, et peut être contrôlé à l’aide du contrôleur intégré, de l’application Nanoleaf ou par commande vocale via un écosystème de maison intelligente.

Lampes solaires d’extérieur

Également lancées en précommande aujourd’hui, les lampes solaires d’extérieur Nanoleaf sont la toute première solution d’éclairage à énergie solaire* de la marque, conçue pour sublimer les espaces extérieurs avec simplicité et élégance. Dotées d’un indice de protection IP65 contre les intempéries et équipées de huit LED par luminaire, ces lampes ajoutent une lueur d’ambiance magique aux jardins, terrasses, allées et aménagements paysagers. Personnalisez votre éclairage extérieur grâce à une large palette d’options, incluant 8 couleurs RGB vibrantes et 11 Scènes animées multicolores prédéfinies, pour créer une atmosphère unique autour de votre maison. Pour une illumination quotidienne sobre et raffinée, choisissez parmi une gamme complète de blancs réglables, chauds ou froids.

Alimentées par un panneau solaire intégré, les lampes solaires d’extérieur sont équipées de capteurs de luminosité qui les allument automatiquement au coucher du soleil et les éteignent à l’aube, pour un contrôle simple et totalement autonome. Les utilisateurs peuvent également recharger les lampes via USB-C et programmer une extinction automatique après 4, 6 ou 8 heures, pour plus de praticité.

Grâce à la télécommande incluse, il est possible de contrôler l’ensemble des lampes simultanément (jusqu’à 20 luminaires), de faire défiler les couleurs, de sélectionner des scènes lumineuses ou de programmer l’extinction automatique.



Le ruban lumineux Nanoleaf est disponible dès maintenant sur nanoleaf.me au prix de 89,99 € Le nouveau pack de démarrage des lampes solaires d’extérieur (x2) est proposé en précommande à 59,99 € avec 10 % de réduction sur les premières commandes, exclusivement sur nanoleaf.me.