Teufel MYND, la première enceinte Bluetooth conçue pour durer

Le son Teufel est bien sûr au cœur de cette enceinte portable qui a du coffre et respire la qualité. Mais c’est surtout la première enceinte écoresponsable conçue pour durer et permettre à l’utilisateur de la réparer lui-même avec une seule clef, par exemple pour changer la batterie. De plus, Teufel met en ligne et en accès libre à toutes les informations techniques pour qui veut comprendre, voire modifier son enceinte !

L’enceinte Teufel MYND est disponible au prix public conseillé de 249,99 euros en Warm black, Warm white, Light mind et Wild berry.

L’enceinte portable sans fil MYND n’est pas une enceinte Bluetooth comme une autre ! Elle délivre bien sûr un son puissant et vivant qui a fait la réputation de Teufel. Son look urbain et les couleurs disponibles la rendent tendance. Prévue pour l‘extérieur, elle est étanche à la norme IP67. Mais surtout, Teufel a voulu aller plus loin en concevant la première enceinte écoresponsable faite pour durer, réparable par l’utilisateur et même modifiable s’il le souhaite !



Performance et versatilité Côté son, l’enceinte dispose d’un amplificateur classe D et intègre un haut-parleur médium-grave ainsi que deux tweeters. Deux woofers passifs optimisent le rendu des basses. La batterie assure une autonomie jusqu’à 40 heures et se recharge en USB-C. La veille a été optimisée pour consommer le moins d’électricité possible. L’enceinte peut d’ailleurs servir à recharger des appareils mobiles comme un smartphone. L’enceinte se contrôle par des boutons physiques ou par l’application. Elle permet aussi de régler la luminosité des LED, de personnaliser le rendu sonore et de programmer l’arrêt automatique.

Commençons par la réparabilité. L’enceinte se démonte et se remonte entièrement avec une seul clef Allen. Par exemple pour changer la batterie, il suffit de scanner le QR-Code à l’arrière de l’enceinte pour être redirigé vers le tutoriel qui explique le remplacement en ligne ! Plus généralement, le démontage et le remontage des différents éléments sont très simples et les schémas sont accessibles en open source. L’enceinte a été conçue pour pouvoir faire tout cela le plus simplement possible.



Ainsi, les matériaux en résine sont compatibles avec les canaux de recyclage WEEE qui sont les plus efficaces en termes de collecte et de réutilisation postconsommation. Il s’agit notamment de plastiques PC/ABS composites reconnus pour leur résistance et leur durabilité tout en s’intégrant dans un cercle de recyclage pour résines sans injection de verre. Chaque matériau constitue une pièce distincte : pas d’insertion, ni de laminage, ni de moulage. Les pièces qui ne sont pas séparables sont toutes faites du même matériau. L’usage de la peinture a été réduit et la version noire s’en passe complétement. Les tissus sont en rPET, il n’y a que très peu d’adhésif et de colle, le strict minimum pour éviter les vibrations. Au-delà de la réparabilité et du recyclage circulaire, l’enceinte MYND a aussi été conçue pour durer le plus longtemps possible en la rendant robuste et étanche.

Toutes les données disponibles en open source Teufel ne s’est pas arrêté en si bon chemin en franchissant une étape de plus qui est une première dans l’industrie. Teufel a décidé de mettre en open source l’intégralité des données concernant la composition de l’enceinte. Même l’électronique peut être modifiée pour ceux qui le souhaitent et qui ont les connaissances nécessaires. Sont disponibles pour tous en ligne les schémas d’assemblages en 3D, les schémas et le design du PCB électronique, la liste des pièces en PDF, le firmware et le guide de réparation en PDF. Le software est de conception open source pour un développement et des modifications par la communauté. Il est accessible à tout le monde pour l’examiner, le modifier et le redistribuer jusqu’à un certain niveau. Cela permet aussi de promouvoir une production collaborative dans des industries différentes ou associées, là encore dans l’idée de limiter les ressources nécessaires dans le cadre d’une économie circulaire.