Lexar microSDXC BLUE : performance et fiabilité

Lexar, un leader mondial des solutions de mémoire, est est fier d’annoncer le lancement de la carte microSDXC Lexar BLUE, une carte mémoire conçue pour répondre aux besoins croissants en stockage rapide, fiable et abordable des utilisateurs de smartphones, caméras sportives, drones, tablettes et autres appareils compatibles.

Conforme à la spécification Application Performance Class 2 (A2), la carte microSDXC Lexar BLUE assure une exécution fluide des applications avec des vitesses minimales soutenues de lecture/écriture aléatoire de 4000/2000 IOPS, optimisant ainsi les performances des appareils Android et le temps de réponse des applications installées sur la carte.



Disponible en plusieurs capacités allant de 128 Go à 2 To, la carte microSDXC Lexar BLUE répond à tous les besoins de stockage, que ce soit pour une utilisation occasionnelle ou intensive. Elle est idéale pour les créateurs de contenu, les voyageurs, les passionnés de sports extrêmes ou encore les professionnels souhaitant une solution fiable pour leurs appareils.



Chaque carte mémoire Lexar est soumise à une batterie de tests rigoureux dans les laboratoires de validation de la marque, incluant des essais de compatibilité, de performance soutenue et de résistance. La carte microSDXC BLUE est conçue pour opérer de manière stable dans des conditions extrêmes, avec une tolérance éprouvée aux températures élevées ou négatives, aux chocs mécaniques, aux vibrations ainsi qu’à l’exposition aux rayonnements X, garantissant ainsi une fiabilité optimale.

La carte microSDXC Lexar BLUE est d’ores et déjà disponible auprès des revendeurs agréés Lexar et sur les principales plateformes de commerce en ligne.