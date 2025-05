Face au vol de vélos, Starway répond avec une offre inédite

Chaque année, plus de 500 000 vélos sont volés en France. Un chiffre sous-estimé en raison des non-déclarations.

Ce fléau touche particulièrement les utilisateurs de vélos électriques, dont le coût moyen dépasse 2000 euros. Dans les grandes villes, ce chiffre explose. Le vol est l’un des freins majeurs pour l’achat d’un vélo électrique. Pour y répondre de façon radicale, simple et rassurante, l’entreprise tourangelle, Starway lance une offre d’assurance vol inédite en France. Dès aujourd’hui, tout vélo Starway acheté est automatiquement couvert pendant 3 ans par une assurance vol sans surcoût pour l’acheteur avec un remplacement par un vélo neuf. Cette assurance s’intitule “Assurance vol 3 ans”. Elle est le fruit d’un partenariat exclusif avec MMA, via sa filiale COVAE Affinity et constitue une innovation majeure dans l’univers du VAE. Jamais une telle couverture n’avait été intégrée gratuitement à l’achat d’un vélo électrique.

Lors d’un achat d’un vélo Starway, le client bénéficie automatiquement :

• de 3 ans d’assurance vol offerte

• d’un remplacement par un vélo neuf en cas de vol, sans vétusté

• d’une franchise de 10% du prix du vélo en cas de sinistre

• d’un cadenas bloc-roue + chaîne homologuée fournis

• d’une activation simple via le FNUCI, prise en main ensuite par MMA

Une offre prolongeable au-delà des 3 ans, pour une protection durable. En complément, les clients peuvent souscrire une option “casse et dégradation” pour 3,50 €/mois :

• Franchise réduite à 100 €

• Zéro franchise pour les petits dommages

En intégrant directement l’assurance vol avec remplacement à neuf, Starway casse une barrière psychologique majeure à l’achat de VAE.