Bang & Olufsen dévoile l’édition limitée Beoplay H100 Charles Leclerc

Bang & Olufsen présente le Beoplay H100 Charles Leclerc Limited Edition, créé en étroite collaboration avec l’ambassadeur mondial de la marque, Charles Leclerc. S’inspirant des tons bleus « sereins » du littoral monégasque, cette édition exclusive est un hommage à la sensibilité de Leclerc en matière de design et à l’héritage centenaire de Bang & Olufsen en matière d’excellence acoustique et de savoir-faire artisanal.



« Nous sommes ravis que Charles ait travaillé avec nous pour réimaginer notre casque phare Beoplay H100 dans un design qui capture l’une de ses plus grandes inspirations : le bleu serein de la riviera monégasque », déclare Kristian Teär, PDG de Bang & Olufsen. « Son dévouement à la performance et à l’artisanat reflète le nôtre, et son amour de la musique s’aligne parfaitement sur notre mission qui consiste à entrer en contact avec une nouvelle vague de passionnés de l’audio dans le monde entier. »





« La clarté du son de Bang & Olufsen m’a aidé à me déconnecter de la piste et à me reconnecter à la musique, qui est une de mes passions personnelles. Je suis une personne très créative par nature et travailler ensemble sur ce produit a été une aventure passionnante », déclare Charles Leclerc. « En observant la mer et ses mouvements, je constate qu’elle n’est jamais vraiment la même et c’est une grande source d’inspiration pour moi. »



L’esthétique monégasque caractéristique de Leclerc se reflète dans chaque détail de cette édition spéciale ; de l’aluminium sablé et du verre trempé bleu acier au raffinement de l’insigne CL16 en feuille d’argent, chaque élément est méticuleusement conçu pour incarner une sophistication intemporelle et des performances dynamiques.

Offrant un son immersif et une réduction du bruit avancée, le Beoplay H100 Charles Leclerc Limited Edition est limité à 216 unités numérotées dans le monde entier, chacune portant la mention « 1 sur 216 », soulignant son exclusivité.



Le Beoplay H100 Charles Leclerc Limited Edition (2000 EUR) est disponible à partir du 19 mai exclusivement dans certains magasins Bang & Olufsen et sur bang-olufsen.com.