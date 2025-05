New Era sous licence avec les 24 heures du Mans

New Era, leader mondial sur le marché des casquettes, poursuit son développement dans l’univers du sport automobile grâce à un partenariat sous licence exclusif avec les légendaires 24 Heures du Mans. Cette collaboration, négociée par IMG Licensing, l’agence exclusive en charge de la gestion du programme de licence 24 Heures du Mans, associe le design premium et l’innovation de New Era à l’une des courses les plus prestigieuses et emblématiques de l’histoire, en proposant aux fans comme aux pilotes des modèles alliant style et performance.

En mêlant l’intensité de la course d’endurance à l’ADN emblématique de New Era, ce partenariat offre une nouvelle manière de vivre la passion du sport automobile à travers une collection de produits exclusifs. La collection inaugurale met à l’honneur plusieurs modèles incontournables : la 9FORTY réglable, le bob classique, la 9TWENTY déstructurée, la Trucker en mesh et la 9SEVENTY à fermeture snapback, disponibles dans une palette de couleurs sobres ou éclatantes.

Pour célébrer ce lancement, New Era et les 24 Heures du Mans s’associent également à Alpine Endurance pour dévoiler une série exclusive de casquettes 9SEVENTY réglables. Inspirée du drapeau tricolore, cette collection en édition limitée comprend trois designs inédits, apportant une touche audacieuse au monde de la course.

La collection sera disponible à partir du 23 mai 2025 sur neweracap.eu et dans les boutiques officielles des 24 Heures du Mans.