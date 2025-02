On a testé… les Honor Magic 7 Pro 

Le mode appareil photo génératif remettra en question votre définition d’une “photo ».`

Honor n’a pas été exactement ponctuel en commercialisant ses derniers smartphones phares dans le monde entier, mais a mis ses patins pour 2025. Le Magic 7 Pro arrive quelques mois seulement après ses débuts en Chine, apportant la puissance du Snapdragon 8 Elite, un nouveau design qui suit les tendances technologiques actuelles et l’un des objectifs zoom avec le nombre de pixels le plus élevé de tous les téléphones – qui ajoute ensuite l’IA générative au mélange pour un grossissement extrême.

Il succède au très apprécié Honor Magic 6 Pro et arrive assez tôt dans le calendrier pour battre la série Galaxy S25 de Samsung – tout comme un groupe d’autres leaders potentiels comme Oppo, OnePlus et Asus. Le Magic 7 Pro coûte 1299 € en Europe, il se situe donc à l’extrémité la plus épicée de la fourchette de prix des smartphones – sa mise au point photographique et son utilisation unique de l’intelligence artificielle l’aident-elles à revendiquer la première place ?

Design et finition : un visage dans la foule

D’une part, le verre 2,5D presque plat du Magic 7 Pro ressemble à une bouffée d’air frais après des années de produits phares Honor aux bords incurvés. Le cadre métallique plat est également un changement, mais il est en vogue auprès de la génération actuelle de concurrents de premier plan. Mais lorsque l’on prend en compte la bosse circulaire géante de la caméra à l’arrière – même si elle est entourée d’une lunette rectangulaire – elle ressemble beaucoup aux efforts récents de presque toutes les autres marques chinoises. Seule la découpe de la caméra selfie en forme de pilule se démarque.

Au moins, notre unité de test Lunar Shadow Grey se distinguait par un panneau arrière en forme de perle, qui a une finition légèrement givrée qui la rend plus adhérente que les autres combinés à dos en verre. Il permet également de masquer étonnamment bien les traces d’empreintes digitales. On aimerait cependant que Honor trouve un autre endroit pour coller les vilaines informations CE, même si elles ne sont perceptibles que sous certains angles.

Les côtés plats signifient qu’il s’agit d’un téléphone légèrement plus large que le Magic 6 Pro sortant, mais seulement ; on pourrait toujours l’utiliser confortablement d’une seule main. Avec une épaisseur de 8,8 mm et un poids de 223 g, c’est un combiné substantiel, mais bien équilibré. Il est également robuste, avec des indices de résistance IP68 et IP69. On n’a jamais accidentellement mis un téléphone dans le lave-vaisselle, encore moins laissé tomber un dans l’évier, mais il est rassurant de savoir que le Magic 7 Pro pourrait désormais survivre aux deux. La neige, cela marche aussi.

Honor n’a pas non plus lésiné sur la sécurité, complétant son déverrouillage de visage 3D familier avec un capteur d’empreintes digitales à ultrasons étonnamment rapide et précis. La série Magic reste l’un des seuls téléphones Android en dehors du Pixel de Google à pouvoir utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller vos applications bancaires. Les deux ont fonctionné brillamment lors de nos tests, avec la caméra de détection de profondeur fonctionnant même dans des conditions de lumière extrêmement faible et le lecteur d’empreintes digitales ne prenant que trois clics pour être configuré, pas les plus de 20 clics que les capteurs optiques peuvent exiger.

Écran et son : lancez la bataille de la luminosité

Le monde Android a largement décidé que les grands AMOLED lumineux avec taux de rafraîchissement adaptatifs LTPO constituaient la référence pour un téléphone phare de nos jours, et le Honor Magic 7 Plus tient ses promesses. Son panneau de 6,8 pouces a une résolution merveilleusement nette de 2800 × 1280 (pas la plus élevée du marché, mais plus que suffisante pour rendre justice à la vidéo Full HD) et peut évoluer entre 1 et 120 Hz en fonction de l’intensité de l’action à l’écran.

Il s’agit d’un OLED, donc les couleurs sont naturellement éclatantes et le contraste est tout simplement épique. Les angles de vision sont également excellents, le subtil verre 2,5D éloignant largement les reflets de lumière. Ils sont certainement loin d’être aussi distrayants qu’avec un écran à bords incurvés approprié – comme, par exemple, le Honor Magic 6 Pro sortant.

Les deux générations Magic revendiquent la même luminosité maximale impressionnante de 5 000 nits, mais cela ne s’applique réellement qu’à une petite partie de l’écran lors de l’affichage de contenu HDR (les deux sont certifiés Dolby Vision). La luminosité typique de 1 600 nits est beaucoup plus réaliste et n’est qu’en deçà de la luminosité aveuglante du Google Pixel 9 Pro XL – elle est par ailleurs parmi les meilleurs combinés haut de gamme. Même par temps très ensoleillé, je n’ai eu aucune difficulté à voir ce qui se passait à l’écran.

Plus important encore, ce téléphone fait de son mieux pour protéger vos rétines – et pas seulement en diminuant la luminosité une fois le soleil couché. L’ajustement automatique de la température de couleur, la suppression de la lumière bleue qui nuit au sommeil et l’atténuation à haute fréquence ne sont pas nouveaux, mais le réglage intelligent de défocalisation est unique. Il crée subtilement l’effet d’un contenu plus éloigné qu’il ne l’est réellement, en changeant les couleurs sur les bords de l’écran et en ajoutant une teinte bleu-jaune aux bords du texte ; toutes les applications ne le prennent pas en charge, mais la fatigue oculaire devrait être réduite chez celles qui le prennent en charge.

Nous avons également été impressionné par la configuration sonore du Magic 7 Pro. Les haut-parleurs stéréo, un à chaque extrémité du téléphone, produisent un son fort et engageant, avec beaucoup plus de corps que celui auquel on est habitué avec les téléphones Android.

Caméras : vive le zoom

Le Magic 7 Pro fait fort en matière d’appareil photo : le premier de ses trois capteurs arrière est doté d’un grand capteur 1/1,3 pouces, d’un nombre de pixels de 50 MP, d’une stabilisation optique de l’image et d’un objectif à ouverture variable. L’ultra-large 50MP dispose d’une mise au point automatique qui fait également office de macro-photographe, et le traitement Eagle Eye d’Honor est disponible pour suivre avec précision les sujets en mouvement rapide.

Le téléobjectif périscope est doté d’un capteur de 1/1,4 pouces – à peu près aussi grand que celui d’un appareil photo à zoom actuel – avec une résolution énorme de 200 MP. OIS le maintient stable avec un zoom optique 3x, tandis que le super zoom AI basé sur le cloud intervient au-delà de 30x pour essayer de compenser les informations d’image manquantes. Beaucoup plus à ce sujet plus bas.

On aime le fait que Honor ne choisisse pas de camp en matière de tonalité de couleur. Le mode Naturel est là pour ceux qui préfèrent les teintes réalistes, tandis que Vibrant augmente légèrement la saturation pour quelque chose d’un peu plus agréable à l’œil. Un mode Authentique tente d’imiter un film analogique, mais personnellement, il exagère le vignettage et s’appuie un peu trop sur la température de couleur. Le Leica Authentic de Xiaomi est toujours notre choix, suivi de près par le Zeiss Natural Color de Vivo. La plupart de nos tests se sont limités au mode Vibrant.

L’objectif principal est toujours très performant sous un bon éclairage, capturant de nombreux détails et créant beaucoup de flou de profondeur naturel derrière les sujets de premier plan. Il y a beaucoup de plage dynamique exposée, avec le traitement HDR équilibrant de manière experte les hautes lumières et les zones d’ombre.

L’ouverture variable ajoute beaucoup ici, car il n’y a pas vraiment de différence entre f/1,4 et f2,0. Il a tendance à s’en tenir à ce dernier en mode automatique jusqu’à ce que les niveaux de luminosité baissent significativement. Honor a également trop exagéré les spectaculaires éruptions solaires, censées imiter la façon dont les lames d’ouverture d’un objectif capturent les rayons lumineux ; ils avaient l’air manifestement faux dans bon nombre de nos photos d’essai.

Le mode portrait s’en sort mieux, préservant les poils égarés et les fibres des vêtements amples tout en floutant efficacement les arrière-plans. On aime le fait que Honor ait introduit le mode portrait distinctif de Studio Harcourt par rapport au Honor 200 Pro, avec des clichés en noir et blanc plus maussades à portée de main.

Son champ de vision de 122 degrés n’est pas le plus large du marché, mais la caméra ultra-large correspondait bien à l’objectif principal en termes de couleur et d’exposition. Les détails sont préservés jusqu’au bord du cadre et il n’y a pas de distorsion fisheye évidente. Ces éruptions solaires artificielles ne sont pas non plus présentes ici. La distance de mise au point de 2,5 cm et les niveaux de bruit très bien contrôlés en font un excellent photographe macro, si vous aimez les gros plans.

Le téléobjectif offre un zoom optique 3x et utilise le recadrage du capteur pour des clichés 6x « sans perte ». Tout ce qui va au-delà utilise le zoom numérique, jusqu’à un ridicule 100x, et le Super Zoom AI vous est proposé une fois que vous dépassez 30x.

À 3 et 6x, c’est un excellent appareil photo – mais qui n’est pas considérablement meilleur que ses rivaux avec des capteurs physiquement plus petits et un nombre de pixels inférieur. Nous avons obtenu des résultats tout aussi nets et bien définis avec un Google Pixel 9 Pro XL.

Les couleurs peuvent souvent être très différentes de celles vues à travers l’objectif principal du Honor – peut-être un effet secondaire de l’achat de capteurs auprès de deux fournisseurs différents. Nos photos de test étaient toujours très percutantes, avec beaucoup de détails visibles et un HDR bien jugé ; c’est juste que le capteur plus grand et le nombre de pixels plus élevé ne l’ont pas aidé à dépasser la concurrence de manière significative.

Honor fait ce que font de nombreux concurrents chinois une fois que le grossissement numérique entre en jeu, lissant les détails afin de réduire le bruit au détriment de la précision. Un Google Pixel aura l’air beaucoup plus bruyant, mais les objets ne sont pas aussi déformés ou traités, donc je dirais que les résultats sont plus fidèles à la réalité – bien qu’ils soient plus difficiles à distinguer après l’observation des pixels. Ici, les choses pourraient commencer à ressembler un peu à de la peinture.

AI Super Zoom pousse cela à l’extrême. Cela se fait via le cloud et nécessite donc une connexion Internet, ce qui prend environ 5 à 10 secondes pour créer une prise de vue générative sur votre photo. Certaines de nos photos ont fini par ressembler à des illustrations d’affiches ou à des dessins animés en cel-shaded, trop plates pour la réalité – tandis que d’autres ont inventé des objets qui n’existaient absolument pas dans la vraie vie. Il déclenche le débat sur « qu’est-ce qu’une photo » plus que tout autre téléphone que l’on ait utilisé.

Nous avons trouvé qu’un grossissement 30x rapprochait souvent trop du sujet, donc il n’y avait pas beaucoup de situations en dehors des tests dans lesquelles l’IA devait intervenir. Et si vous pensez que le résultat final semble bon, c’est à vous de décider si cela ne montre pas ce qui était réellement là lorsque vous avez appuyé sur le déclencheur.

Une fois le soleil couché, la taille plus petite du capteur de la caméra ultra-large devient un facteur limitant, car elle lutte avec les détails des sujets éloignés et expose les hautes lumières au détriment des ombres. Les capteurs principaux et téléobjectifs sont les incontournables, fondamentalement à égalité en termes de détails et de stabilisation.

L’objectif zoom a donné au ciel nocturne une teinte plus violette, malgré l’utilisation des mêmes réglages, et aucun des deux n’a réussi à capturer la chaleur de la scène. Les sujets sous lumière artificielle étaient plus proches de la réalité et Honor a maîtrisé les niveaux de bruit. Il peut quand même produire des photos très agréables. La caméra frontale de 50 MP du Magic 7 Pro obtient les meilleures notes pour des selfies clairs, colorés et bien exposés. La mise au point automatique permet de garantir que tout semble net à bout de bras et que la plage dynamique est très bonne. Il effectuera également un enregistrement vidéo 4K/60 im/s, mais pas en HDR comme le peuvent les caméras arrière.

Expérience logicielle : l’IA est arrivée

Honor a introduit le Magic 7 Pro en Europe avec la dernière version de son skin MagicOS, fonctionnant sur Android 15 – une amélioration bienvenue par rapport au Magic 7 Lite, arrivé avec un logiciel de dernière génération. L’apparence générale n’a pas beaucoup changé depuis l’époque où Honor était une sous-marque de Huawei, les changements les plus importants étant clairement inspirés par Apple.

Cela inclut la capsule magique de type iPhone Dynamic Island, qui entoure la pilule de caméra selfie de widgets utiles pour la lecture de musique, les minuteries et l’enregistrement audio. On aime le fait qu’ils s’empilent, donc le réglage d’une minuterie ne vous empêche pas de sauter des pistes sur votre liste de lecture, mais c’est vraiment simple par rapport à l’original d’Apple. D’autres clins d’œil iOS incluent le paramétrage par défaut de plusieurs écrans d’accueil au lieu d’un tiroir d’applications, ainsi que des tiroirs déroulants séparés pour des paramètres et des notifications rapides.

Les applications préinstallées ne manquent pas, Honor disposant de sa propre version de la plupart de celles par défaut de Google. Gemini est cependant l’assistant vocal de choix, et vous bénéficiez également de Circle to Search. Honor a sa propre version, Magic Portal, qui peut également découper des parties de l’écran pour les envoyer à d’autres applications sous forme d’image. Il peut également extraire rapidement des paragraphes de texte vers d’autres applications en appuyant et en les faisant glisser sur le côté de l’écran.

L’application Notes peut également résumer de longs morceaux de texte et transcrire des enregistrements audio. Ou du moins, ce sera le cas une fois qu’une mise à jour finale du micrologiciel sera disponible – jusqu’à présent, on ne l’a vu en action que sur des unités de démonstration. Google et Samsung offrent plus de fonctionnalités, mais ce qui est ici fonctionne aussi bien que ce que l’on attend de l’IA sur l’appareil – c’est pratique, même si vous ne devriez pas toujours prendre ce qu’il crache textuellement.

Honor estime que cela apportera aux propriétaires de Magic 7 quatre mises à niveau majeures du système d’exploitation et cinq ans de correctifs de sécurité, soit plusieurs années de moins que ce que vous obtiendrez du dernier appareil Galaxy ou Pixel.

Performances et autonomie : le résultat est génial

Avec un chipset Snapdragon 8 Elite et 12 Go de RAM, le dernier produit phare de Honor ne vous laissera pas envie de puissance. Le Magic 7 Pro démolit absolument les applications de référence, avec des résultats comparables à ceux des autres combinés utilisant le nouveau silicium de premier plan de Qualcomm. Les rivaux propulsés par MediaTek Dimensity l’emportent dans certaines situations, mais il y a très peu de choses à y gagner.

Les applications s’ouvrent en un éclair, le multitâche ne pouvait pas le ralentir d’un pouce et il n’y a jamais eu de moment où les animations bégayaient ou ralentissaient. Seuls les tests de torture synthétique l’ont fait chauffer à un degré notable (et sans doute un peu plus rapidement que le Vivo X200 Pro), de sorte que même les gros utilisateurs n’auront rien à craindre.

C’est également un téléphone de jeu très performant, avec des fréquences d’images fluides dans des titres exigeants comme Zenless Zone Zero et en émulant des jeux plus anciens sans baisses ni baisses notables. Ce type de puissance est vraiment excessif pour la plupart des titres mobiles 2D. Honor est resté raisonnable avec 12 Go de RAM, car même si vous trouverez d’autres téléphones avec beaucoup plus, on n’a pas remarqué de performances nettement meilleures sur eux pour la plupart. 12 Go de stockage système sont cédés à la mémoire virtuelle pour égaliser les règles du jeu ici.

La durée de vie de la batterie était un domaine où le Magic 7 Pro n’impressionnait pas autant. La technologie silicium-carbone a aidé Honor à intégrer une cellule de 5 275 mAh dans un téléphone qui ne pourrait probablement gérer que 5 000 mAh de batterie lithium-ion, mais c’est moins que la variante chinoise – et est également plus petit que le Magic 6 Pro de l’année dernière. En conséquence, notre mélange quotidien de défilement social, de courrier électronique, de navigation Web, de streaming vidéo, de lecture de musique Bluetooth et de photographie nous mettrait en dessous de 20 % avant le coucher, ce qui est loin d’être aussi bon que le Vivo X200 Pro ou l’Oppo Find X8 Pro pourraient le faire. Il s’agit encore d’un téléphone qui fonctionne toute la journée, mais plus suffisant pour remporter les honneurs de classe. Honor récupère les choses avec une charge rapide filaire et sans fil, respectivement à 100 W et 80 W. Être capable de recharger complètement en moins d’une demi-heure via USB-C n’est pas négligeable.

Verdict du Honor Magic 7 Pro

Le Magic 7 Pro ne vous laisse pas envie de grand-chose. Il offre des performances phares, une belle apparence de mannequin et des fonctionnalités que vous ne trouverez pas sur de nombreux concurrents Android, comme la reconnaissance faciale sécurisée. On aurait aimé que l’autonomie de la batterie soit un peu meilleure, et Honor doit s’engager sur plusieurs années de mises à jour s’il veut rivaliser avec Google ou Samsung, mais par ailleurs, vous obtenez énormément de téléphone pour votre argent.

Nous avons été époustouflé par sa capacité photographique, les trois objectifs arrière étant très détaillés et n’ayant aucune difficulté à capturer des sujets en mouvement. Nous n’étions pas tellement convaincu par le super zoom AI ou par la façon dont il insérait artificiellement les éruptions solaires, et la cohérence des couleurs entre les objectifs pourrait nécessiter un peu de travail. Mais il est indéniable que les résultats peuvent sembler particulièrement agréables.

Cela – et le fait qu’il arrive avant que Samsung puisse lancer son dernier Galaxy – l’aidera sûrement à atteindre un public plus large que n’importe lequel de ses prédécesseurs.

L’avis de Stuff

Note : 5/5

Un produit phare dont le style, l’écran et la puissance rivalisent avec les meilleurs de sa catégorie. Mis à part le traitement qui divise et le zoom AI, le Honor Magic 7 Pro est également un téléphone avec appareil photo merveilleusement performant.