Une édition limitée Rouge Chrome pour le casque design Dyson OnTrac

L’année dernière, Dyson lançait le Dyson OnTrac, un casque conçu non seulement pour offrir une qualité audio exceptionnelle et une technologie de pointe, mais aussi pour une personnalisation sans effort. Grâce à ses coussinets et coques d’écouteurs interchangeables, ce casque s’adapte à tous les styles—qu’ils soient sobres et élégants ou audacieux et expressifs.

Aujourd’hui, Dyson pousse encore plus loin le design et la fonctionnalité avec les caches Rouge Chrome, en édition limitée. Cette année, une teinte se démarque : le Rouge Cerise —une couleur vibrante et affirmée qui capte tous les regards. Avec leur finition miroir ultra-brillante, ces caches ajoutent une touche audacieuse au Dyson OnTrac.

Cette édition limitée est disponible en exclusivité sur le site Dyson.fr et dans le Dyson Demo Store, depuis le 10 février.