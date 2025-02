La distillerie Longueteau fête 130 ans de rhums d’exception

Fondée en 1895, la Distillerie Longueteau célèbre cette année un anniversaire exceptionnel : 130 ans d’histoire, de passion et de savoir-faire. Plus ancienne distillerie familiale encore en activité en Guadeloupe, elle continue d’incarner l’excellence du rhum agricole, en cultivant ses propres cannes à sucre et en perpétuant un héritage transmis depuis quatre générations. « Célébrer 130 ans d’histoire est un moment fort pour la famille et pour tous les passionnés de rhum qui nous accompagnent. Cette année sera riche en nouveautés et en émotions, tout en restant fidèle à l’engagement de la distillerie pour la qualité et l’authenticité », déclare la famille Longueteau.

Depuis plus d’un siècle, la Maison Longueteau conjugue tradition et innovation pour proposer des rhums d’exception, appréciés des amateurs et connaisseurs à travers le monde. Cette année anniversaire sera marquée par de nombreuses surprises : des sorties exclusives, des éditions limitées et des célébrations qui rythmeront 2025.

Tout au long de l’année, la Distillerie Longueteau convie les amateurs de rhum à des rendez-vous afin pour célébrer cet anniversaire, ponctué par cinq moments forts. Le premier se tiendra le 19 mars à la distillerie, date de sa création, tandis que les autres seront dévoilés progressivement au fil de l’année.