La nouvelle Citizen Promaster Eco-Drive Dive propose un an de réserve de marche

La Citizen Promaster Eco-Drive Professional Diver 300m est dotée d’un mouvement à énergie solaire qui peut fonctionner pendant 365 jours avec une seule charge.

S’il y a une chose que l’on aime chez Citizen, c’est leur capacité à fabriquer des montres robustes et passe-partout qui n’ont pas besoin d’être choyées. Leur dernière-née, la Citizen Promaster Eco-Drive Professional Diver 300m, perpétue cette tradition avec un mouvement à énergie solaire qui continue de fonctionner pendant une année complète avec une seule charge. Oui, 365 jours – sans jamais voir un éclat de soleil.

C’est grâce à son Calibre E365, une merveille technologique conçue pour résister aux plongées les plus sombres et les plus profondes tout en fonctionnant comme sur des roulettes. Avec une étanchéité de 300 mètres et une valve d’évacuation à l’hélium, cette bête de montre est conçue pour les plongeurs en saturation. Et, bien que la plupart des montres comme celle-ci s’aventurent rarement dans les profondeurs, je pense que celle-ci a de meilleures chances d’atteindre la fosse des Mariannes que la plupart de ses homologues de montres de plongée de luxe.

En termes de design, ce modèle se rapproche du très apprécié BN0156-05E, conservant la couronne emblématique à 4 heures, des index robustes et une lunette tournante robuste. Le cadran – fini dans un dégradé brillant qui s’assombrit subtilement vers 6 heures – imite les profondeurs de l’océan, un détail que l’on aime. Avec un diamètre de 46 mm et une épaisseur de 16,3 mm, cet objet a une présence sérieuse au poignet, elle n’est donc pas pour les poignets faibles.

Le bracelet est fabriqué à partir de BENEBiOL, un polyuréthane d’origine végétale à la fois écologique et résistant à l’hydrolyse (c’est-à-dire qu’il ne se décomposera pas lorsqu’il est mouillé). Une touche qui s’aligne sur les efforts de Citizen en matière de développement durable.

Retournez la montre et vous trouverez un casque de plongée gravé sur le fond du boîtier – un clin d’œil à ses références de qualité professionnelle.

À environ 400 $ – soit environ 400 € – et lancée en avril 2025, il s’agit d’une montre-outil sérieuse proposant un excellent rapport qualité-prix. Une bête sans chichi, sans changement de pile et prête à plonger qui durera un an, même si vous l’enfermez dans un tiroir. La plongeuse de l’année ?