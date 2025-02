Hoka ouvre sa nouvelle destination running dans le quartier du Marais, à Paris

Après l’inauguration de sa première boutique à Paris fin avril 2024 dans le quartier de l’Opéra, HOKA, marque du groupe américain Deckers Brands, poursuit son expansion en France avec l’ouverture d’un second magasin parisien au cœur du Marais. Cet espace de 290 m2 propose les dernières innovations de la marque en matière de chaussures, de vêtements et d’accessoires.

Avis à tous les Parisiens et Parisiennes qui aiment courir, parcourir les sentiers et partir à l’aventure ! Qu’ils soient adeptes de marathons ou qu’ils débutent tout juste dans le running, le store HOKA Paris Le Marais est LA nouvelle destination incontournable pour les amateurs de course à pied. Située au 14 rue Sainte Croix de la Bretonnerie, dans le 4e arrondissement de Paris, la boutique propose une équipe d’experts HOKA disponible pour guider les visiteurs dans la découverte d’une large gamme de produits, de la performance au lifestyle. Ce haut lieu du shopping, dont le charme architectural attire les habitants de la capitale comme les touristes du monde entier, s’est tout naturellement imposé comme l’adresse idéale pour renforcer la présence de la marque auprès des passionnés de sport.

Dès l’entrée, la boutique impressionne par son vaste espace de 290 m², aménagé sur un seul niveau, où le béton brut et la pierre minérale se marient à une palette de tons blancs et gris pour créer une atmosphère à la fois moderne et chaleureuse.

La véritable signature du lieu réside dans son immense verrière, qui inonde de lumière naturelle un lounge dédié à l’essayage des chaussures. Tout autour, un large mural d’exposition présente l’ensemble des catégories de produits HOKA : trail, route, randonnée et lifestyle, sans oublier la collection textile.

Le parcours se poursuit avec un couloir immersif, hommage à l’héritage alpin de la marque et aux exploits de ses athlètes. Ce passage, pensé comme une véritable plongée dans l’univers HOKA, offre une expérience unique qui mêle histoire, performance et innovation.

Enfin, pour garantir un confort et un ajustement parfaits, la boutique propose le Service Safe Size : une technologie de numérisation 3D associée à un algorithme de recommandation autonome, permettant à chaque client de trouver la chaussure idéale en fonction de la morphologie de son pied.

HOKA, 14, rue Sainte Croix de la Bretonnerie – Paris 4e