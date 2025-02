La Tsuyosa de Citizen en version 37 mm est la montre d’entrée de gamme parfaite

La nouvelle Citizen Tsuyosa de 37 mm est une option très tentante et l’une des montres les plus abordables du marché.

Citizen a élargi sa collection Tsuyosa avec l’introduction de trois nouveaux modèles 37 mm. La version originale de 40 mm semblait un peu trop grande pour certains poignets. Cette nouvelle option légèrement réduite semble être la solution idéale. Elle conserve tout ce qui a rendu la Tsuyosa attrayante – des couleurs élégantes, un bracelet intégré et un mouvement automatique – tout en la rendant plus confortable pour ceux d’entre nous qui préfèrent une montre plus compacte.

La nouvelle Tsuyosa 37 mm est disponible en trois couleurs ; Bleu glacier, rose pastel et vert foncé. Citizen a fait là un excellent travail ici et vous aurez du mal à choisir entre les trois. Avec une loupe sur le guichet de date à 3 heures, une couronne placée à 4 heures pour un look épuré et un bracelet en acier inoxydable avec des maillons lisses et arrondis, c’est toujours la même montre moderne et sportive – mais maintenant dans une taille plus maniable. Cette version 37 mm reprend également le verre saphir et une résistance à l’eau de 50 m, ce qui en fait la montre de tous les jours idéale.

Cette évolution vers des tailles plus portables reflète une tendance croissante du secteur. Bien sûr, certains aiment toujours le look des montres plus grandes (et la Tsuyosa de 40 mm est toujours disponible), mais les boîtiers inférieurs à 40 mm sont l’idéal en termes de confort et de polyvalence.

Le Citizen Tsuyosa 37 mm (En japonais, “Tsuyosa” signifie “force »,) est désormais disponible au prix de 299 €. Que vous soyez nouveau venu dans les monde des montres mécaniques ou un collectionneur chevronné, il s’agit d’une option très tentante et l’une des montres les plus abordables du marché.