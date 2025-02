DJI Osmo Mobile 7, la prise de vue vidéo intelligente

La nouveau stabilisateur pour smartphone monte en gamme avec la septième génération de la technologie de stabilisation DJI et ActiveTrack 7.0.

DJI vient de dévoiler la série Osmo Mobile 7. Cette nouvelle génération de nacelle à 3 axes pour smartphone élève le niveau de stabilisation et le suivi intelligent pour atteindre de nouveaux sommets. Les Osmo Mobile 7P et Osmo Mobile 7 intègrent la septième génération de stabilisation de DJI, la technologie ActiveTrack 7.01, et une gamme de fonctionnalités intelligentes pour capturer des séquences de qualité cinématographique sur un smartphone.

L’Osmo Mobile 7P est doté d’un stabilisateur de smartphone à trois axes plus puissant qui conserve les capacités de suivi légères, portables et robustes de l’Osmo Mobile 6. Avec son nouveau module multifonctionnel, les créateurs peuvent facilement suivre les sujets et il comprend un contrôle de la lumière intégré avec plusieurs niveaux de température de couleur et de luminosité. Lorsque le module multifonctionnel fonctionne comme un récepteur de microphone, son port USB-C peut être connecté à votre téléphone pour offrir une transmission audio de haute qualité tout en fournissant une puissance supplémentaire. Il est également facile à installer grâce au dépliage rapide en une seule étape, à la tige d’extension intégrée et au trépied intégré.

L’Osmo Mobile 7 (99 €) est le cardan le plus léger de sa catégorie, pesant environ 300 g. Comme l’Osmo Mobile 7P (159 €), il présente un design compact et est facile à utiliser, mais à un prix plus entrée de gamme. Il permet également un dépliage rapide, un trépied intégré, un rangement en une seule étape et peut prendre en charge le module multifonctionnel (vendu séparément).